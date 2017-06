Danilo Alves në pritje të pagave të prapambetura

Problemet administrative të shfaqura nga Flamurtari në sezonet e fundit kanë lënë pasoja. Pavarësisht se trajneri Shpëtim Duro ka nisur punën për ndërtimin e skuadrës që do të garojë sezonin e ardhshëm në kampionat, duket se jo gjithcka shkon në mënyrën e duhur. Futbollisti më i mirë i vlonjatëve, Danilo Alves ende nuk ka nisur pushimet, duke qënë në pritje të likuidimit financiar. Braziliani që kërkohet me ngulm nga Skënderbeu është nën kontratë me kuqezinjtë deri në janarin e vitit të ardhshëm, teksa shpeshherë ka theksuar se dëshiron të respektojë kontratën e tij.

Megjithatë vonesa e pagave të këtij viti kanë bërë që autori i 5 golave në kampionatin që sapo u mbyll të kërkojë sa më parë detyrimet financiare në mënyrë që të udhëtojë drejt Brazilit, për të vijuar pushimet e verës. 26 vjecari gjendet në Vlorë që nga janari i vitit të kaluar, ku firmosi një kontratë 2-vjecare, për të qënë një nga lojtarët më të rëndësishëm jo vetëm tek Flamurtari por edhe në Kategorinë Superiore. Topi kalon tek drejtuesit e klubit, nëse kërkojnë që Danilo Alves të vijojë të jetë pjesë e kuqezinjve edhe për edicionin e ardhshëm.