De Biasi kthen Kaçen në Kombëtare

Shtate muaj larg Kombetares. Per here te fundit i grumbulluar ne sfiden me Lihtenshtejnin, ne tetor te 2016-es. Ajo qe dukej si nje krisje e pariparueshme ndermjet Ergys Kaces dhe trajnerit Gianni de Biasi tashme eshte hedhur pas shpine.

Mesfushori shtatshkurter kthehet me kombetaren, prej ndeshjeve te radhes, miqesores se 4 qershorit me Luksemburgun dhe sfides delikate ne kualifikueset e Boterorit 2018, me 11 qershor ne fushen e Izraelit. Nje ndeshje qe mund te vendose shume per fatin e edicionit te Shqiperise dhe ku nevojitet kontributi i te gjitheve. Edhe ai i nje lojtari si 23-vjeçari korcar.

Pavaresisht se ne kete sezon ka luajtur me pak se 25 ndeshje mes cekeve te Viktoria Plzen dhe grekeve te PAOK, klasi dhe kualiteti i Kaces nuk kane diskutim. Mjafton te kujtosh qe ne fundin e sezonit rifitoi besimin e skuadres nga selaniku, ku u rikthye ne protagonist.

Per here te fundit ka zbritur me Shqiperine ne fushe ne miqesoren e 31 gushtit te kaluar, te barazuar me Marokun ne Shkoder. De Biasi e ka argumentuar lenien jashte ekipit ne muajt e fundit si zgjedhje teknike, duke theksuar se lojtaret duhet te pranojne zgjedhjet e trajnerit dhe se futbolliste te medhenj jane ata qe pranojne edhe stolin, duke sakrifikuar per te miren e perbashket.

Nje leksion qe Kaçe tashme duket e ka kuptuar dhe mesuar. Mesfushori eshte gati te beje gjithcka per kombetaren. Në çdo moment kur të thirret në kauzë. Pse jo të tentojë nje tjeter magji ne Izrael, si ajo qe i dhuroi Shqiperise fitoren historike me Francen ne miqesoren e qershorit 2015. Kace rikthehet i gatshem per kuqezinjte pikerisht ne kete periudhe te vitit. Ndoshta fati e do qe ai te jete serish vendimtar…