De Biasi në dyshim për sulmin ndaj Izrealit

Stërvitja e pasdites e kuqezinjve këtë të Enjte u përqëndrua kryesisht te rreshtimi taktik që Shqipëria do të ketë në ndeshjen eliminatore për Botërorin Rusi 2018 kundër Izraelit. Pas minutave të para që ishin kryesisht shkrydhëse, dhe që zgjatën shumë pak krahasuar me ditët e kaluara, trajneri De Biasi u përqëndrua te mënyra se si do të luajë në ndeshjen e së Dielës duke treguar se dyshimet më të mëdha i ka në fazën e sulmit. Për këtë arsye italiani zhvilloi një ndeshje brenda grupit, ku në njërin krahë rreshtoi atë që duhet të jetë formacioni titullar, me Strakoshën në portë, në mbrojtje Hysaj, Mavraj, Djimshiti, Aliji në mesfushë pak më i tërhequr Kukeli me Abrashin dhe Memushajn në qendër, ndërsa Hyka e Roshi të hapur nga krahët.

Në sulm ndërkohë në pjesën e parë të lojës stërvitore u aktivizua Cikalleshi, ndërsa në të dytën Sadiku. Lëvizje këto që tregojnë deri diku se trajneri ka ende dyshime sa i përket lojtarit që do të luajë titullar në këtë repart ndaj Izraelit. Pas përfundimit të seancës stërvitore, Kace, Cikalleshi dhe Sadiku zhvilluan një stërvitje specifike për goditje nga jashtë zone duke qenë se të 3 janë futbollistë që kanë një goditje të fortë dhe e njohin mjaft mirë portën.