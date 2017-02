Dede: Kemi cilësi, Azerbajxhanin e lëmë pas

Pasion, grintë, dëshirë dhe përkushtim maksimal për një paraqitje sa më dinjitoze në Eliminatoret e Europianit, por edhe për një rezultat pozitiv në miqësoren ndaj Malit të Zi, pasi talenti nuk u mungon. Kombëtarja e femrave të 19-vjecarëve në kompleksin “Tropikal” në Durrës, u dha dorën e fundit përgatitjeve për miqësoren e kësaj të Mërkure ndaj Malit të Zi, takim që do të zhvillohet në stadiumin Loni Papaciu në Fier. Nën drejtimin e trajnerit Nevil Dede por edhe nën kujdesin e stafit mjekësor me në krye doktor Jorlen Lulon, vajzat u shfaqën shumë të motivuara në seancën e fundit stërvitore duke treguar se janë gati për sfidën ndaj Malit të Zi.

Janë 20 futbollistet e grumbulluara nga trajneri Dede dhe stafi i tij për këtë sfidë. Mbi të gjitha spikat kapitenia Uendi Muja. Sulmuesja e Vllaznisë është e vetmja lojtare që ka luajtur me kombëtaren e 19-vjecareve edhe në fushatën e kaluar të eliminatoreve, sepse pjesa tjetër skuadrës përbëhet nga futbolliste shumë të vogla në moshë kryesisht të datëlindjes 2001. Të gjitha futbollistet luajnë në Shqipëri me përjashtim të sulmueses së talentuar Alekta Rragami, që ka ardhur nga Anglia për tu vendosur në dispozicion të Nevil Dedes. Futbolli i femrave në Shqipëri nga viti në vit po vjen në rritje. Në eliminatoret e fundit, kombëtarja e 19-vjecareve, u pozicionua e treta në grupin e saj eliminator duke lënë pas një skuadër si Qipro. Megjithatë në eliminatoret e ardhshme që do të zhvillohen nga data 25 deri në 31 Tetor në vendin tonë, shorti nuk është treguar shumë bujar me Shqipërinë që do të sfidojë skuadra shumë të forta si Spanja e Ukraina që janë edhe dy kokat e grupit por edhe Azerbajxhanin. Gjithsesi Nevil Dede beson te vajzat që ai drejton dhe ka bindjen se Shqipëria do të bëjë një figurë të mirë në eliminatoret e ardhshme pasi ka në skuadër shumë talente.

Ndaj Malit të Zi, përvec rezultatit Dede kërkon një paraqitje sa më të mirë për tu treguar të gjithëve se ky grup vajzash ka cilësi, dhe në të ardhmen disa prej tyre mund të jenë pjesë e kombëtares së madhe.

Njëra është mesfushore ndërsa tjetra sulmuese krahu.Vanesa Levenaj dhe Ilarja Zarka, dy futbollistet e Apolonisë janë dy nga vajzat më të reja në moshë që janë pjesë e kësaj kombëtareje. Nevil Dede pret shumë nga ato dhe të dyja lojtaret duan tia shpërblejnë besimin trajnerit me paraqitjen e tyre në fushë.