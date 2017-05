Dede: Shqipëria U-19, një skuadër konkuruese

Nga konferenca në fushën e stërvitjes. Nevil Dede nuk kërkon të humbasë kohë, në përgatitjet e përfaqësueses së 19-vjeçareve për femra. Objektivi, që skuadra të jetë gati për kualifikueset e Kampionatit Europian që do të zhvillohen nga data 25 deri më 31 Tetor në vendin tonë dhe ku si kundërshtarë janë Spanja, Ukraina dhe Azerbajxhani.

“Mbi të gjitha ju kërkoj ndjesë për mënyrën si jam veshur, por menjëherë duhet të jem në fushë për seancën e parë stërvitore të këtij grumbullimi. Kemi disa prurje të reja. E mira do ishte që 100 për qind e këtyre vajzave të jenë pjesë e rëndësishme e Kombëtares. Dy vajza vijnë nga Suedia, një nga Norvegjia, një nga Kanadaja dhe një nga Gjermania. Kjo listë e këtij grumbullimi, besoj do të jetë 90 për qind e bazës për formimin e skuadrës për eliminatoret zyrtare.”

Specifika e grumbullimit të tanishëm është e ndryshme nga ai i pak javëve më parë, ndërsa me pruurjet e reja trajneri Dede beson se skuadra do të jetë konkuruese.

“Grumbullimi i muajit Prill kishte si qëllim që të shikonim vajzat me moshë më të vogël, ato që do të na furnizojnë në vitet në vazhdim. Këtë herë është grupi aktual. Qëllimi kryesor është të shohim prurjet e reja. Nëse ato realisht janë vajza të talentuara, sepse luajnë jashtë, atëherë do të ndihemi më komodë dhe do të jemi më konkurues. Në rajon ne jemi konkurrues në çdo moment.”

Një pengesë jo e vogël është mungesa e një kampionati për 19-vjeçare në vendin tonë. Problem, që sipas trajnerit kuqezi do të zgjidhet në vitet në vazhdim.

“Është shumë e rëndësishme që të ekzistonte, pra të formohej. Kampionati i femrave në Shqipëri subvencionohet nga Federata, për më tepër që skuadrat që formojnë një skuadër të futbollit të femrave për 19-vjeçare përfiton edhe një pagesë ekstra. Besoj se në vitet në vazhdim, apo ndoshta prej sezonit që vjen, disa nga ekipet kryesore do të formojnë skuadrat. Për ne do të ishte luks që të kishim edhe kampionat për U19 apo U17, por me ritmet që po punohet besoj se kjo do të arrihet në dy apo tre vitet në vazhdim.”

Pjesë e përgatitjeve për kualifikueset e Europianit, por edhe për të hedhur bazat e të ardhmes, do të jetë edhe turneu i muajit Qershor në Malin e Zi.

“Zhvillohet një turne miqësor, Kroaci, Bosnje, Mali i Zi dhe Shqipëria. Praktikisht është një turne për U17, por duke qenë se këtë skuadër nuk e kemi kërkuam të paraqiteshim me ditëlindjet 2001 dhe 2002. Na është miratuar kjo kërkesë dhe në Qershor shpresojmë të shohim si e kemi bazën poshtë, për të furnizuar U19 reale dhe ato vajza që në vazhdimësi do të shkojnë edhe më lart.”