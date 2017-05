Demichelis tërhiqet nga futbolli

Të gjithë do të mbanin mend për flokët e tij të gjata dhe për karrierën e pasur që pati me klube të rëndëishme në Europë, pa harruar këtu kombëtaren argjentinase me të cilën ka zhvilluar në total 51 ndeshje. Në moshën 36-vjecare, Martin Demichelis, ish mbrojtësi i Bayern Munich dhe Manchester City-it, ka vendosur ti thotë stop futbollit të luajtur. Këtë të Hënë në një konferencë për shtyp të organizuar nga klubi i Malagas skuadër tek e cila luan aktualisht, Demichelis ka kominkuar tërheqjen e tij nga futbolli në fund të këtij sezoni. ” Për të qenë i sinqertë me veten time, me ekipin, me trajnerin dhe mbi të gjitha me profesionin ka ardhur momenti për të varur këpucët në gozhdë deklaroi, ish futbollisti i përfaqësues albicelester.

Demichelis i cili që nga rikthimi i tij te Malaga në Janar të 2017-tës, ka luajtur në total vetëm 9 ndeshje, u përshëndet me shokët e skuadrës dhe trajnerin Michel, të cilët ishin të pranishëm në sallën e konferencave për shtyp. 36-vjecari falenderoi fillimisht River Plate-in, klubi ku o formua si futbollist por edhe Bayern Munich e Malagan dy skuadrat ku përjetoi vitet më të sukseseshme të karrierës së tij. Me Bayernin nga 2003 në 2010, Demichelis fitoi 4 tituj të Bundesligës dhe 4 Kupa të Gjermanisë ndërsa luajti edhe një finale të Chmpionsit atë ndaj Interit në Madrid të cilën, bavarezët e humbën me shifrat 2-0.