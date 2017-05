Dëmtimi, Salihi në Beograd për kurim

Hamdi Salihi alarmon Skënderbeun, përpara sfidës direkte për titutllin, që do të luhet këtë të shtunë në Kukës. Për këtë arsye, bomberi do të kurohet me urgjencë në Beograd.

Lëndimi muskulor, i cili u përkeqësua pas aktivizimit në ndeshjen e fundit me Tiranën, ka bërë që sulmuesi ti nënshtrohet terapisë me doktoreshën e famshme serbe, që njihet edhe si “Marjana e mrekullive”.

Ndër vite terapisë së saj i janë nënshtruar edhe yje të futbollit botëror, nga Neymar, Rooney e Diego Costa dhe Frank Lampard, për të vijuar me Robin van Persie, Arda Turan dhe Alexis Sanchez.

Nëpërmjet terapisë speciale me placentë kali të Marjana Kovaçeviç, e cila ka aftësi rigjeneruese të indeve muskulore, synohet që Salihi të jetë i gatshëm brenda një kohe rekord, për duelin vendimtar rreth ekipit që do të shpallet kampion i Shqipërisë.

Kjo nuk është hera e parë që sulmuesi do të kurohet Marjana Kovaçeviç, pasi diçka të tillë e ka bërë edhe në Shtator të vitit 2015, kur u rikuperua në kohë rekord për sfidën e parë të grupeve në Europa League ndaj Besiktas-it, por edhe në Tetor të vitit të kaluar.

Fizioterapistja serbe ka punuar edhe me lojtarë të tjerë të kampionëve të Shqipërisë, nga mesfushori Liridon Latifi, për të vazhduar së fundmi edhe me Tefik Osmanin, edhe ky i rikuperuar në kohë rekord. Përpara finales së titullit, Skënderbeu kërkon një tjetër mrekulli në Beograd.