Derbi B i kryeqytetit vishet bardheblu

Derbi mbetet gjithmonë një nga sfidat më të përjetuara dhe jo më kot njihet si kryefjala e kampionatit. Këtij rregulli nuk i shpëton as kur bëhet fjalë për një derbi midis të rinjve apo ekipeve B. Në Pezë Helmës është luajtur kryesfida e javës së 16 të kategorisë së dytë midis Partizanit B dhe Tiranës B e cila në fund ka parë fitues bardheblutë me rezultatin e thellë 7-2. Një rezultat që nuk është në sinkron me atë që dhuruan në fushën e lojës ekipet e para disa ditë më përpara. Pavarësisht se luhet në kategori inferiore derbi është gjithmonë një përgjegjësi e madhe dhe një përjetim i vecantë, cka shihet edhe në fjalët e dy trajnerëve, Genc Mahmutaj dhe Migen Memelli.

Mahmutaj

Ishte një nga ndeshjet më të vështira në karrierën time si trajner. Situata na rrëshkiti pas golit të parë. Ishte ë vështirë të mblidhej ekipi. Më vjen keq se stafi dhe klubi u munduan shumë por disa lojtarë që janë pjesë e ekipit të parë ndihen inferiorë kur vijnë këtu. Nuk dua të shpërndaj përgjegjësitë sepse ato bien mbi mua por kur luan për partizanin duhet të japësh më të mirën dhe duhet skrifikuar. Ajo që më bën përshtypje është se edhe tek fëmijët ka ego për të fituar ndeshjen.

Memelli

E dija që kjo mund të ishte një ndeshje e vështirë por rezultati tregon se ishte e lehtë. E kemi përgatitur këtë ndeshje në aspektin psikofizik. Në fazën e parë e mbyllëm 1-1 dhe sot cunat dhanë gjisthcka. Nuk besoj që ekipi A duhet të marë shembull nga ne. Edhe ata duhet të fitojnë një derbi por puna na ka bërë të fitojmë.

Ekipet e dyta janë projektuar si një mbështetje për ekipet e para të cilat garojnë në superligë. Në formacionet e të dyja skuadrave vihej re që kishte lojtarë të cilët stërviten rregullisht me ekipin eparë por pa gjetur aty minutazhin e duhur. Mjafton një derbi për të kuptuar nëse projekti i nisur funksionon në mënyrën e duhur. Trajenrët Migen Memelli dhe Genci Mahmutaj kanë opinione të kundërta.

Memelli

sigurisht kemi një projekt që lojtarët të cilët nuk luajnë në A të marin minuta në ekipin B dhe mundohemi të pregatisim brezat që vijnë nga poshtë. Jemi në dizpociion të ekipit A. Do të jenë një e ardhme e sigurtë dhe ne do të vijojmë të punojmë në këtë aspekt.

Mahmutaj

Një humbje në derbi është e vështirë, por stafi është përpjekur shumë që të ecim mirë por kemi probleme të brendshme midis lojtarëve dhe trajnerit dhe këto pasqyrohen në lojë. Ky ekip është ndërtuar për të përzgjedhur elementët dhe për ti dhënë prioritet disa lojtarëve që nuk po justifikojnë veten. ky ekip prandaj është krijuar, por me këtë gjendje vështirë të premtoj për ekipine parë. Duhet të gjejmë elementë që kanë më shumë dëshirë për të justifikuar këtë fanellë.

Nëse për trajnerët derbi sjell emocione të kundërta, për lojtarët bardheblu në fushë kënaqësia e një triumfi është e madhe. Një pjesë e lojtarëve kanë provuar të luajnë me ekipin e parë, me Domgjonin dhe Nuriun që mund të konsiderohen si sinetorë të ekipit.

Domgjoni

Ndihem mirë sepse ne që stërvitemi tek ekipi i parë e dimë që është dicka e mirë për klubin. Jam i lumtur për këtë rezultat sidomos për ne që vijmë nga ekipi i parë.

Nuriu

Familja ime njihet për simptatinë që ka për Tiranën, por derbi është dicka e vecantë, si me ekipin e parë si me të dytin. Akoma nuk e kam shijuar fitoren me ekipin e parë por shpresoj ta arrij.

Për kapitenin Rei Qilimi kjo mund të konsiderohet edhe një hakmarje, duke patur parasysh faktin se dy vite më parë ka qënë kapiten i Partizanit të 19 vjecarëve që ka fituar titullin ndaj Shkëndijës së Tiranës.

Qilimi

Në një farë mënyrë është hakmarje por doja të provoja veten ndaj një ekipi që nuk më deshi në ekipin e parë. Do thoja është hakmarje por jo ajo që dua. Dua të luaj në ekipine parë, po u realizua kjo të shohim të ardhmen.

Emri Nuriu është i lidhur ngushtë me fanellën e Tiranës, por Marlindi shpreson që fusha të japë gjykimin e drejtë për të.

Marlindi

Mbiemri në lojën timë sepse paragjykimi është i madh por besoj të jap 100%. Në cdo ndeshje dhe jap më të mirën në fushë.

Fitorja në Derbin B nuk ka të njëjtën shije por për më të rinjtë bardheblu që shohin një të ardhme të ndritur shpresojnë që në fazën e 4 të kategorisë superiore trendi i rezultatit të ndryshojë në favor të tyre.

Domgjoni

Themi që është një hakmarje por hakmarja e vërtetë do të vijë në fazën e 4.

Nuriu