Digitalb Kupa e Kosovës, hidhet shorti i çerekfinaleve

Në zyrat e Federatës së futbollit të Kosovës është hedhur shorti për fazën çerekfinale të Digitalb Kupës. Në praninë e përfaqësueseve të të gjitha klubeve, fati dhe goglat caktuan përballje mjaft interesante, duke nisur që nga ndeshja ndërmjet Besës dhe Prishtinës, dy skuadra me shumë tradite në futbollin tonë, por që kanë dhe synim që të fitojnë trofeun në fund. Përparmi e lehtë për pejanët mund jetë fakti që ndeshja zhvillohet në Shahin Haxhiislami. Ndërkohë si shpeshherë në këto edicionet e fundit, në çerekfinale do të ballafaqohen edhe rivalët lokal, Trepça dhe Trepça 89. Derbi i Mitrovicës ka ditur të sjellë duele atraktive, ndërsa fakti që do të përballen në stadiumin Adem Jashari, e bënë edhe më intrigues duelin.

Llapi që arriti të eliminonte kampionët aktual Feronikelin ndoshta ishte skuadra më me fat, pasi do të pres Lirinë në Zahir Pajaziti. Prizrenasit nuk është se kanë ambicie të mëdha në këtë sezon për dallim nga llapjanët që janë në garë për dy trofetë. Dhe ndeshja tjetër është ajo ndërmjet Drenicës dhe Ferizajt dy skuadra që kanë ecuri pak a shumë të barabartë në këtë edicion. Përparësia e vetme në këtë përballje për kuqezinjtë mund të jetë tereni vendas, por Ferizaj me ndryshimet që ka bërë mund t’i shkaktoj probleme çdo kundërshtari. Sipas sistemit të garave edhe përballjet çerekfinale luhen me vetëm një ndeshje, ndërsa ato pritet të zhvillohen me 15 mars.