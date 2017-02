Dinamo, barazim pa gola me Sopotin

Dinamo nuk shfrytëzoi dot faktorin fushë. Në kompleksin Internacional në Pezë Helmës skuadra e Igli Allmucës, barazoi 0-0 ndaj Sopotit në sfidën e vlefshme për javën e 14-të të Grupit B të Kategorisë së Parë. Edhe pse krijoi shumë raste për shënim mungesa e një bomberi të mirëfilltë u ndje jo pak te Blutë Kryeqytetas në këtë ndeshje, pasi Dinamo e kishte të vështirë ta dërgonte topin në rrjetë duke u kënaqur në fund me vetëm 1 pikë. Dicka të tillë e nënvizoi në përfundim të sfidës ndaj skuadrës librazhdase edhe trajneri i Dinamos, Igli Allmuca, i cili shtoi gjithashtu se nuk pret asgjë nga merkato e dimrit që në Kategorinë e Parë nuk është mbyllur ende.

Pas 17 javëve të para, Dinamo pozicionohet në vendin e 7-të në kuotën e 14 pikëve, dhe sipas Igli Allmucës, objektivi i skuadrës së tij në këtë sezon është mesi i tabelës së klasifikimit.Në ndeshjet e tjera të Grupit B, në Kategorinë e Parë që luajtën këtë të Shtunë, spikat fitorja e Lushnjes në transfertë ndaj Shkumbinit me rezultatin 0-1. Falë këtij suksesi skuadra nga Myzeqeja, ruajti avantazhin prej 6 pikësh ndaj Bylis-it ndjekës në klasifikim, me ballshiotët që triumfuan në transfertë me shifrat 2-1 ndaj Elbasanit. Ndërkohë që me rezultatin 1-0 Turbina kaloi Apoloninë.

Në Grupin A u luajtën tre sfida. Besa mposhti 2-0 Ilirinë brenda në Fushë Krujë, ndërsa me shifrat 1-0, Shënkolli dhe Burreli mposhtën respektivisht Tërbunin dhe Erzenin.