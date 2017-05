Disiplina: Kryqëzohen Salihi e Osmani, përjashtohet Gerhard Takaj

Problemet dhe polemikat që prodhoi finalja e titullit në Kukës, i kkanë kushtuar shtrenjtë Skënderbeut. Prej kontestimeve ndaj gjyqtarit dhe episodeve në fushën e lojës, Komisioni i Disiplinës në Federatën e Futbollit ndëshkoi ashpër dy prej lojtarëve kryesorë të korçarëve.

Bëhet fjalë për sulmuesin Hamdi Salihi dhe mbrojtësin Tefik Osmani, të cilët janë ndëshkuar me pezullime afatgjata, të argumentuara me sjellje anti-sportive. Për grisjen e kartonit të kuq të gjyqtarit Jorgji, Salihi pezullohet për dhjetë javë nga aktiviteti. Ndërkohë, për fjalët fyese dhe përplasjen fizike me arbitrin, që i kushtuan edhe kartonin e kuq gjatë ndeshjes, Tefik Osmani pezullohet për 8 javë.

Ndëshkimet për Skënderbeun janë të rënda në aspektin sportiv, edhe sepse me masat disiplinore Ilir Daja nuk do të ketë në dispozicion 10 futbollistë për ndeshjen e fundit të kampionatit ndaj Partizanit. Por, mungesat e Salihit dhe Osmanit do të peshojnë mbi të gjitha në finalen e Kupës së Shqipërisë, ku më datë 31 Maj korçarët do të luajnë ndaj Tiranës.

Dënimit nuk i shpëtoi edhe menaxheri i përgjithshëm i klubit të Skënderbeut, Gerhard Takaj, që për dhunë ndaj zyrtarit të ndeshjes në Kukës është pezulluar për 18 muaj nga aktiviteti.

Ndër të tjera, Komisioni i Disiplinës pezulloi për dy ndeshje sulmuesin e Vllaznisë, Brunild Pepa, për protesta me fjalë ofenduese. Për sherrin në fundin e ndeshjes ndërmjet Flamurtarit dhe Laçit, me dy ndeshje u pezulluan edhe mbrojtësi i vlonjatëve, Ivan Jakovljevic dhe ai i kurbinasve, Bruno Lulaj.