Djokovic tërhiqet nga turnetë e mbetur të 2017-ës

Dorëzohet Novak Djokovic. Tenisiti serb njoftoi terheqjen nga turnetë e mbetur për vitin 2017, për shkak të problemeve fizike. Dëmtimi që ka pësuar në bërryl e detyron të qëndrojë për të paktën dy muaj pa e prekur raketën, cka do të thotë se përballja ne Thomas Berdych në fushën e gjelbër të Ëimbledonit, ishte e fundit për këtë vit.

“Tërhiqem nga garat e këtij viti për shkak të problemeve fizike dhe do ta zhfrytëzoj këtë periudhë për t’iu dedikuar familjes sime. Të gjithë mjekët me të cilët jam konsultuar në Serbi apo në të gjithë botën janë të të njëjtin mendim: është e nevojshme një periudhe e gjatë pushim absolut. Do të bëj gjithcka duhet për t’u riaftësuar. 5 muaj mund të duken shumë, por jam i sigurtë që do të kalojnë shpejt. Bashkëshortja ime Jelena do të sjellë në jetë djalin tonë të dytë kështu që po përgatitemi për të mirëpritur anëtarin e ri të familjes.”

“Nole” u shreh me tej që problemet në bërryl erdhën si rrjedhojë e turneve të shumtë që ka zhvilluar, por nëse ndjek të gjitha këshillat, do të kthehet edhe më i fortë.

Është shumë e rëndësishme që të riaftësiohem dhe të mund të luaj sa më gjatë të jetë e mundur. E dashuroj këtë sport dhe dua të kthehem sa më parë fitimtar. Mendoj se nuk kam humbur një turne të rëndësishëm prej 10 vitesh. Edhe trupi im ka limite, duhet ta respektoj dhe t’i jem mirënjohësh për gjithcka kam arritur deri tani.

Në fund Djokovic sqaroi se Andre Agassi do të mbetet trajner tij për ta ndihmuar të kthehet sa më në formë, pasi ka krijuar një marrëdhënie mirëbesimi me ish-tenistin amerikan.