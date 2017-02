Beqiri: “Do të më pëlqente të drejtoja Tiranën”

Objektivi mbijetesë është kryefjala në kampin e skuadrës së Ferizaj. Prej 10 ditësh, ekipi bardheblu ndodhet në vendin tonë për të zhvilluar fazën përgtatitore në kuadër të pjesës së dytë të sezonit. Skuadra nga Juglindja e Kosovës ka bërë ndryshime të rëndësishme me disa lojtarë të afruar në merkaton e dimrit dhe me ndryshimin e emrit të stolit. Ish futbollisti dhe zv/trajneri aktual i Maqedonisë, Argjend Beqiri ka marrë drejtimin e skuadrës që aktualisht ndodhet në zonën play out dhe synon të ndërtojë një ekip që të sigurojë sa më shpejt mbijetesën mes më të mirëve të Superligës së Kosovës. Trajneri 42-vjeçar dhe skuadra që ai drejton i zhvillojnë seancat stërvitore në fushën e Besës së Kavajës dhe ai shprehet mjaft i kënaqur me kushtet që ekipit i janë krijuar në vendin tonë.

“Kemi zgjedhur Shqipërinë se kushtet janë ideale. Qëllimi janë ndeshjet miqësore që të shikojmë formën e skuadrës në prag të kampionatit tonë. Objektivi jonë është largimi nga zona play out. Jemi përforcuar, besoj se do t’ia dalim, jam optimist.

Aktualisht edhe zv/trajner i Maqedonisë, Beqiri e pranon se pas disa ditësh do të marrë një vendim përfundimtar që me shumë mundësi do të jetë shkëputja nga Kombëtarja e vendit fqinjë. Gjithsesi, ai ndalet gjatë teksa kujton ato momente emocionesh në ndeshjen e parë eliminatore mes Shqipërisë dhe Maqedonisë të zhvilluar në “Loro Boriçi”.

“Kombëtarja është vetëm një, por ne jemi profesionistë. Jetojmë aty dhe punojmë në Maqedoni. Duhet të japim maksimumin sepse vetëm kështu mund të bëjmë karrierë. Nuk e di si do të jetë e ardhmja, por për momentin bëjmë punën si profesionistë”.

Për trajnerin Beqiri, Federata Kosovare e Futbollit duhet të punojë shumë në mënyrë që të arrijë standartet e kërkuara nga UEFA për angazhimin e skuadrave kosovare në Europë, çka sipas tij do të ndikonte pozitivisht edhe në rritjen e mëtejshme të futbollit në Kosovë. Ai shton se aktualisht shumë lojtarë shqiptarë të Maqedonisë janë të denjë për të veshur edhe fanellën e Shqipërisë.

“Ka mjaft lojtarë cilësorë në Maqedoni si psh, Ferhan Asani por edhe Aliovski që shënoi golin ndaj Shqipërisë, Ibraimi, Bardhi që luan me Shpresat U-21″.

I lindur në Tetovë dhe me një eksperiencë të madhe si futbollist dhe trajner, 42-vjeçari e pranon se synimi i tij është drejtimi i një skuadre nga Kategoria Superiore në të ardhmen.

“Skuadrat shqiptare për momentin janë në një nivel të lartë dhe unë personalisht kam dëshirë të drejtoj një skuadër. Kam pasur ofertë nga Tirana si futbollist dhe më ka ngelur si fiksim dhe nuk do të ishte keq që në të ardhmen të drejtoja këtë skuadër”.

Një nga pikat e referimit në repartin e tërhequr të Ferizajt është mbrojtësi me eksperiencë Burim Shabani. Ai beson se Ferizaj do t’ia dalë me sukses në misionin për mbijetesë.

“Do të jetë shumë e vështirë por ne jemi gati të luftojmë për të arritur objektivin mbijetesë”.

Pas 17 javëve të para, Ferizaj renditet në vendin e 9 të Superligës së Kosovës me 5 pikë se Drenica që ndodhet jashtë zonës play out.