Donjet Shkodra për dy sezone te Skënderbeu

Donjet Shkodra është goditja e parë e madhe e merkartos së verës për Skëmderbeun. Klubi korcar zyrtarizoi marrëveshjen me 28-vjecarin, duke përmbyllur me firmë bisedimet që ishin intensifikuar në ditët e fundit. Futbollisti i lindur në Prishtinë, i cili sezonin e fundit ishte pjesë e Flamurtarit ka nënshkruar kontratë 2-vjecar me Skënderbeun, pra do të qëndrojë në Korcë deri në verë të 2019-ës. Ishte këmbëngulja e Takajt që e bindi mesfushorin të qëndronte në Superiore, sigurisht jo me fanellën e Flamurtarit por me atë të 7 herë kampionëve të vendit.

Shkodra spikati me cilësitë e tij në Vlorë, ku u aktkvizua në 26 ndeshje të Superiores duke shënuar 9 gola. Aftësia për të goditur portës me gjuajtja te sakta dhe të forta nga jashtë zonës është një element që e dallon këtë futbollist nga të tjerët në futbollin shqiptar.

Vetë Shkodra në në prononcim të shkurtër në adresën e klubit korcar u shpreh i lumtur që do të jetë pjesë e skuadrës më të mirë shqiptare gjatë viteve të fundit si dhe premtoi se do të japë maksimumin për skuadrën e tij të re.

Te Skënderbeu janë të fokusuar maksimalisht në merkato, pasi nga ekipi janë larguar shumë futbollistë në përfundim të një sezoni zhgënyes e pa trofe. Pas largimit të Salihit, Plakut dhe Ogunjimit faza sulmuese mbetet në emergjencë, pasi kërkohen të paktën dy përforcime në këtë repart.