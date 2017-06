Douglas Costa një hap larg Juventusit

Për të vazhduar ciklin fitues në Itali dhe për të tentuar edhe trofeun e Championsit, Juventusi e ka të qartë që duhet të afrojë në skuadër të tjerë kampionë të mëdhenj. Bardhezinjtë po lëvizin në këtë aspekt dhe e kanë gati goditjen e parë për merkaton e kësaj vere. Pas bisedimesh të shumta, kampionët e Italisë janë shumë pranë arritjes së një marrëveshjeje me Bayern Munich për transferimin në Torino, të brazilianit Douglas Costa. Mesfushori me tipare sulmuese ka vendosur të largohet nga kampionët e Gjermanisë pasi në sezonin e fundit nuk ishte një titullar te Bayerni i Ancelottit dhe ka zgjedhur pikërisht Juven për të ardhmen e tij. Për ta lënë të lirë ish lojtarin e Shakthar Donetsk, drejtuesit e klubit bavarez, kërkojnë rreth 50 milionë Euro, ndërkohë që bardhezinjtë për momentin janë ndalur te 40 milionë Eurot. Megjithatë në ditët e ardhshme gjithcka mund të mbyllet me sukses për 40 milionë Euro plus bonuset ose maksimumi 45 milionë Euro. Raportet e shkëlqyera mes dy klubeve pas marrëveshjeve për Vidal, Coman e Benatia të bëjnë të mendosh që edhe operacioni Douglas Costa do të ketë një fund të lumtur me 26-vjecarin që shumë shpejt pritet të bëhet pjesë e Juventusit.