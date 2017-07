Duro: Dua një ekip konkurrent deri në fund

Flamurtari është skuadra më aktive në këtë periudhë merkatoje, teksa afrimet duket se kanë kompozuar pak a shumë skuadrën e cila do të garojë edicionin e ardhshëm. Pas largimeve të shumta, tashmë në Vlorë po krijohet një ekip sipas ideve të trajnerit Shpëtim Duro. 58 vjecari kryeqytetas që mori timonin e ekipit në javën e 22 të edicionit të kaluar, analizën e merkatos e nis me një vështrim nga 15 javët e kaluara tek kuqezinjtë.

“Së pari duhet të konsiderohet pozitiv që Flamurtari qëndroi mes më të mirëve. Dalja e Tiranës tregon që rivaliteti ka qënë i madh. sapo mbaroi kampionati kemi dnërtuar një skuadër thuajse të re, e gatshme për të përballuar edicionin e ri. Puna e trajnerit vështirësohet kur skuadra ndërtohet pothuajse nga e para. Mendoj që kam bërë një punë të kujdesshme për të kompletuar ekipin në cdo repart. Sigurisht që nuk kanë ardhur të gjithë lojtarët që kam kërkuar pasi kanë qënë nën kontrata me klubet e tyre.”

Afrimet më të fundit tek Flamurtari kanë qënë dy ish futbollsitët e Besëlidhjes, Sidibe dhe Camara, të cilët e cojnë në 8 numrin e afrimeve. Megjithatë trajneri Duro bën të ditur se ka ruajtur edhe një afrim të fundit, një njohje të vjetër për të.

“Kam përshtypjen që sot skuadra është më e plotë me ardhjen e Sidibes dhe Camaras. Por i fundit që do të vijë është Artim Pollozhani, një futbollist që në edicionin e fundit ka qënë stabël me Shkëndijën. Pollozhani është një futbollist polivalent që mbulon disa role dhe ka një gjendje të mirë fizike.”

Së fundmi komiteti ekzekutiv në FSHF ka marë vendimin për të mos i konsideruar si të huaj shqiptarët e Maqedonisë, por refuzoi shtimin e numrit të të huajve në fushë njëkohësisht, duke e lënë në 4. Të dyja këto kërkesa, në vecanti ajo për të konsideruar si vendas futbollsitët shqiptar të maqedonisë janë bërë nga Flamurtari që duket të jetë kënaqur përgjysmë.

Ne kemi bërë një kërkesë si cdo klub tjetër për të shtuar numrin e të huajve në fushë. Por njëkohësisht kërkesë specifike ishte që shqiptarët e Maqedonisë të mos konsiderohen si të huaj, pra që të mos kemi diferenca meqënëse edhe shqiptarët e kosovës nuk konsiderohen të huaj. Kjo kërkesë u miratua ndërsa ajo e shtimit të të huajve jo.

Në cdo fillim sezoni Flamurtari ndërtohet me ambicie të mëdha, pr të synuar trofe. Por Duro kërkon ti marë gjërat hap pas hapi, duke vendosur si objektiv parësor krijimin e një skuadre kompetitive.

“Përgjegjësia në merkato ka qënë e imja. Dua të falenderoj zotin Idrizi pasi ka qënë një bashkëpunim pozitiv, ku më ka lënë kompetenca të plota duke plotësuar cdo kërkesë financiare. Është herët të vendosim objektiva sepse është një kampionat i fortë, ku ne jemi ndërtuar nga e para. Dua një ekip konkurent deri në fund të kampionatit.”