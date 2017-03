Duro e Gjoka të kënaqur me barazimin

Për trajnerin e Flamurtarit, Shpëtim Duro, barazimi me Kukësin nuk është një rezultat i keq, përkundrazi, duke parë edhe rivalin që kishin përballë e cilëson pozitive pikën e marrë në shtëpi ndaj verilindorëve.

Shpëtim Duro: “Ishim shumë pranë fitores, por edhe barazimi ndaj vendit të parë është pozitiv. Gjatë pjesës së dytë vuajtëm faktorin psikologjik për 10 minuta. Skuadra në total ka luajtur shumë mirë madje ka dominuar. Në përgjithësi jam shumë i kënaqur me lojën, do të ishte fantastike ta kurorëzonim me fitore. Në këto tre ndeshje po shoh një skuadër me agresive dhe kompakte. Jam shumë i mërzitur për atë gjest që bëri Jakovljevic. Do të punoj me mish e me shpirt që ky Flamurtar të shpëtojë. Me Partizanin do të jetë përplasje e vecantë, i kam miq të gjithë por do të bëj të pamundurën të fitoj me Flamurtarin. “

Edhe për trajnerin e Kukësit, Gjokën, barazimi duket se është rezultati më i drejtë, me atë që u pa në fushën e lojës.

Ernest Gjoka: “Rezultati i drejtë, përderisa sfida përfundoi kështu. Ishte një ndeshje shumë e fortë dhe e luftuar. Sot nuk ishte dita jonë më e mirë. Ishte meritë e kundërshtarit që na vuri në vështirësi, duhet të luanim pak më shpejt. Duhet të shënojmë golin që të fitojmë ndeshjen. Gara për titull ka qenë treshe që në fillim e mbetet e tillë edhe sot. Kam shumë besim te personaliteti i lojtarëve të mi.”

Në fund, për emisionin “Zona Gol” foli edhe një prej protagonistëve absolut të ndeshjes, portieri Koliçi.

Enea Kolici: “Më vjen shumë keq që dolëm barazim, e dinim që do të ishte e vështirë. Në golin e parë kisha pak meritë edhe unë. Gjithsesi në pjesën e dytë reaguam shumë mirë. Të gjithë portierët janë me shumë cilësi dhe nuk futem me krahasime, por shoh punën tonë. Të 10 portierët janë të mirë. Nëse po spikasin portierët do të thotë se ka edhe sulmues të mirë.”