Dybala qëndron te Juventusi

Paolo Dybala ia lë në dorë drejtuesve të Juventusit të ardhmen e tij. Sulmuesi i bardhezinjve në një intervistë të dhënë ka folur në lidhje me të ardhmen e tij. Kohët e fundit rreth argjentinasit kanë qarkulluar zëra për një interesim nga ana e Barcelonës në drejtim të 23-vjecarit, por për është vetë Dybala ai që kujdeset për të qetësuar disi situatën, duke deklaruar se ai ndihet mirë tek Juventusi dhe përsa i përket të ardhmes, kjo është një pjesë për të cilën duhet të vendosin drejtuesit e skuadrës e më pas ai vetë.

“Unë ndihem mirë tek Juventusi dhe po punoj fort, në mënyrë që të jem në formën time më të mirë fizke, për të zhvilluar një sezon fantastik. Nëse për mua kanë ardhur oferta, kjo është një pjesë që i takon drejtuesve të skuadrës. Personalisht ndihem mirë këtu.

Talenti argjentinas më pas foli dhe për ardhjet e reja në skuadër. Dybala u shpreh se shumë shpejt ata do të ambjentohen me ekipin dhe me mënyrën e lojës, kjo falë edhe punës së trajnerit Masimilliano Allegri.