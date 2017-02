Dygolësh i Higuain, Juven s’e ndal dot as Cagliari

Me Gonzalo Higuain në fushë për Juven është gjithmonë e thjeshtë. Sulmuesi argjentinas realizoi të dy golat e fitores 0-2 në transfertë me Cagliarin, sukses që e mban po 7 pikë distacnën me Romën e vendit të dytë. Në minutën e 37-të El Pipita u nis në limitet e pozicionit jashtë loje, i asistuar nga Marchisio dhe përballë portierit bëri atë që di të bëjë më mirë, të cojë topin në rrjetë.

Në fillim të pjesës së dytë ishte Dybala që nxorri të lirë 29-vjecarin, që falë instiktit të tij vrasës para portës, gjeti golin e dytë të mbrëmjes dhe të 18 në këtë sezon të Serisë A. Kartoni i Barellas në të 67-ën e bëri edhe më të thjeshtë fitoren e Juventusit, që edhe pse u luajti minutat e mbetura me një lojtar më shumë nuk harxhoi energji të kota për ta thelluar më tej rezultatin.