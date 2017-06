E ardhmja e Ajetit mund të jetë Bologna

Bologna mund të bëhet streha e disa futbollistëve të kombëtares shqiptare për sezonin e ardhshëm në Serinë A. Dihet prej disa kohësh interesi i klubit abruxez për Ledian Memushajn, i cili pritet të largohet nga Pescara tashmë e rënë në Serinë B. Së fundmi skuadra që e mbylli kampionatin në vendin e 15-të po studion mundësinë për të siguruar edhe shërbimet e Arlind Ajetit. Mbrojtësi 23-vjecar pritet të largohet nga Torino, ku është ëktivizuar në vetë, 4 ndeshje të Seria A për një total prej 250 minutash e nga kjo situatë kërkon të përfitojë Bolonja, që synon të përforcohet në të gjitha repartet për sezonin e ardhshëm.

Sipas Corriere Dello Sport pavarësisht faktit se Ajeti nuk ka mundur ta bindë Mihajlovicin për vendin e titullarit, te Bologna shihet si futbollist i prespektivës për moshën e re por edhe faktit që është pjesë e Serisë A prej dy sezonesh.

Ajeti aktulisht është u grumbulluar me kombëtaren për ndeshjen eliminatore me Izraelin në transferë, ndërkohë që nuk u aktivizua nga De Biasi në miqësore e humbur me Luksemburgun.