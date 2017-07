E ardhmja e Rey Manaj vendoset brenda javës

E ardhmja e Rey Manaj vendoset brenda kësaj jave. U përfol se sulmuesi shqiptarë do të ishte trasnferimi më i ri i skuadrës së Parmës, me këta të fundit, të cilët arritën të siguronin ngjitjen në Seria B. Në fakt këtu nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me këto zëra merkatoje dhe një gjë të tillë e konfirmon vetë menaxhari i 20-vjecarit, Alberto Fontana. Ai ka deklaruar se mes tij edhe Pamrës nuk ka pasur asnjë kontakt. Më tej, Fonata shtoi se në drejtim të Manaj janë paraqitur disa oferta, por më interesantja dhe më konkretja është ajo e skuadrës së Carpit. Madje këta të fundit shihen dhe si favorit për të siguruar shërbimet e sulmuesit kuqezi.

Carpi nuk siguroi dot ngjitjen në Serinë A, pasi u eliminua në finalen e play-offit nga Benevento, por pavarësisht këtij fakti ata do të bëjnë sërish një tjetër tentativë në këtë sezon të ri, me shpresën për tu ritkhyer mes më të mirëve të futbollit italian. Për t’ia arritur qëllimit drejtuesit e skuadrës shohin 20-vjecarin si një garanci më shumë për vijën e parë të sulmit. Ashtu sic e ka konfirmoi dhe menaxhari i tij, e adhmja e Rey Manaj do të vendoset brënda kësaj jave.