E Diela në Supersport vjen me supersfida

Atletico Madrid-Barcelona dhe Inter-Roma dy supersfida që pritet ta bëjnë akoma më të bukur dhe shumë më tepër spektakolare këtë të Dielë. Nuk është nevoja të zgjidhni sepse në Supersport mund t’i ndiqni të dyja live, por mund të shijoni gjithashtu edhe emocionet që pritet të dhurojnë takimet e tjera interesante që do të luhen në kampionatet më të rëndësishme europiane. Në orën 16.15 sytë e të gjithave do të jenë në Vicente Calderon aty ku Atletico e El Cholo Simeones pret Barcelonën e Luis Enriques. Hapi fals i Realit të Madridit në sfidën e prapambetur ndaj Valencias ka ringjallur shpresat e Barcelonës për të mbrojtur titullin kampion në La Liga, por ajo humbje i ka dhënë një shans edhe Atleticos që shpreson ende te një mrekulli. Los Colchoneros kanë qenë në një situatë të tillë edhe vitin e kaluar dhe parpritur u rikthyen fuqishëm në garën për titull duke luftuar deri në fund me Barcelonën dhe Realin. Dy skuadrat vinë nga dy momente diametralisht të kundërta. Formacioni i Diego Simeones po vjen në rritje, madje rreth 3 javë më parë për pak sa nuk përmbysi disavantazhin 2-1 të ndeshjes së parë në sfidën e kthimit të Kupës së Mbretit ndaj Barcelonës. Falë formës së mirë të dyshes sulmuese Griezmann-Gameiro, Atletico po funksionon sërish dhe në këto momente i ka mundësitë për të mposhtur cdo kundërshtar.

Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Barcelonën që vetëm pak ditë më parë pësoi një humbje shokuese 4-0 nga Paris Saint Germain-i në Champions dhe arriti të fitonte me shumë vështirësi në Camp Nou vetëm falë një golii të Messit me penallti ndaj një skuadre si Eibari. Për Atleticon sfida ndaj Barcës është treni i fundit në garën për titull, ndërkohë që për katalanasit një fitore në këtë duel do të rikthente qetësinë te futbollistët dhe te trajneri Luis Enrique. Në mbrëmje, Reali i Madridit do të kërkojë të hedhë pas krahëve atë humbje ndaj Valencias por misioni nuk është aspak i thjeshtë për skuadrën e Zidane. Los Blancos do të sfidojnë në El Madrigal, Villarealin, që pas eliminimit nga Europa League synon një vend në Kupat e Europës për sezonin e ardhshëm, nëpërmjet kampionatit.

Në Itali luhet një sfidë direkte për zonën Champions. Në San Siro, Interi pret Romën në një sfidë që vlen shumë për të dyja skuadrat. Zikaltërit kërkojnë të përfitojnë nga humbja e Napolit për t’u afruar sa më shumë me vendin e 3-t, ndërkohë që kryqytetasit nga ana tjetër synojnë të ruajnë hapin e Juventusit por njëkohësisht të mos lejojnë afrimin e skuadrave ndjekëse. Inter-Roma është një sfidë ku barazimi nuk i vlen askujt dhe e sigurtë është që spektakli nuk do të mungojë. Pioli ndaj Romës rigjen kapitenin Icardi, por edhe mesfushorët Kondogbia dhe Brozovic, me Mirandën që është e vetmja mungesë në kampin zikaltër. Nuk ka probleme me dëmtimet as Roma që në San Siro do të kërkojë të mbështetet te momenti i shkëlqyer që po kalon dyshja Nainggolan-Dzeko. Për një vend në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm luhet në orën 15.00, me Milanin që përballet në transfertë me Sassuolon, ndërsa Lazio pret në Olimpico, Udinesen.

Në orën 21.00 në Francë luhet një tjetër klasike, Olympique-Marseille-Paris Saint Germain, një duel në të cilin miqtë nga kryeqyteti nuk kanë rrugë tjetër vec fitores nëse nuk duan të humbasin më shumë terren në klasfikim ndaj Monacos kryesuese. Në Supersport nuk mungon as Premier League, angleze që vjen me duelin intrigues, Tottenham Hotspur-Stoke City, pa harruar kampionatin gjerman dhe Eredivisien. Schalke 04-Hoffenheim dhe Ingolstadt-Borussia Moenchengladbach janë dy ndeshjet që do të mbyllin, javën e 22-të të Bundesligës, teksa në Holandë do të luhet një duel direkt në garën për titull, me Feynoord-in që pret në De Kuip, kampionët në fuqi të Psv Eindhovenit. Një të Dielë të tillë me kaq shumë ndeshje të mëdha vështirë se do ta gjeni më prandaj ju sugjerojmë të mos shkëputeni për asnjë moment nga ekrani i Supersport sepse spektakli është i garantuar.