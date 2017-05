E do Interi, Napoli i zgjat kontratën Sarrit?

Zërat e ditëve të fundit që e kanë lidhur të ardhmen e Maurizio Sarrit me stolin e Interit kanë vënë lëvizje, Napolin që ka nisur nga puna për të bindur trajnerin italian të firmosë kontratën e re. Presidenti i klubit të kaltër, Aurelio De Laurentis kërkon të blindojë trajnerin e tij, pasi beson jashtëzakonisht te aftësitë e Sarrit i cili në këto dy sezone i ka dhënë një tjetër fytyrë Napolit. Falë 58-vjecarit të kaltërit janë skuadra me sulmin më të mirë në Itali dhe njëkohësisht ekipi që zhvillon futbollin më të bukur në Serinë A. Kontrata aktuale e Sarrit me Napolin skadon në verën e vitit 2020 por edhe pse ka edhe tre vite kontratë me klubin jugor, De Laurentis pritet ti propozojë trajnerit një marrëveshje të re, nga e cila do të marrë një pagë më të lartë, për të shmangur kështu ofensivën e Interit. Ish presidenti Massimo Moratti u sugjeroi drejtuesve kinezë të klubit zikaltër pikërisht Sarrin për stolin, por gjasat janë që 58-vjecari të qëndrojë ku ka nisur një projekt, ku objektiv kryesor mbetet fitimi i një titulli kampion, gjatë këtyre viteve.Sarri te Napoli përfiton aktualisht 1,5 milionë Euro në sezon, por me rinovimin e kontratës nuk do ishte aspak cudi që në llogarinë e 58-vjecarit të përfundonte dyfishi i kësaj shume.