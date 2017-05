E. League, frika nga terrorizmi, shtohen masat e sigurisë

Frika nga terrorizmi rriten masat e sigurisë për finalen e Europa League. Sulmi terrorist i ndodhur në Manchester Arena, ka detyruar organet suedeze, vendit pritës të këtij takimi që të shtojnë masat e sigurisë, në mënyrë që të mos ketë surpriza të pakëndshme. Uefa në bashkëpunim me autoritet lokale ka ndërmarrë një plan masash, ku përfshihen kontrollet e imtësishme të tifozve dhe automjeteve që do të ndodhen rreth e qark stadiumit “Friends Arena”.

Në lidhje më këtë cështje Uefa ka bërë publike dhe një deklaratë, në të cilën ngushollohen familjarët që kanë humbur të afërmit e tyre në këtë sulm barbar dhe bën me dije se shërbimet inteligjente suedeze nuk kanë sinjalizime në lidhje me ndonjë sulm të mundshëm, por gjithsesi masat e sigurisë do të jenë të një niveli shumë të lartë, pasi Prillin e vitit të kaluar Stokohlmi u përfshi nga një atenat kamikaz. Uefa gjithashtu njofton tifozët që do të jenë të pranishëm në stadium, të vijnë më herët nga ce kishin parashikuar, në mënyrë që kontrollet e imtësishme të mos sjellin radhë të gjata dhe vonesë në fillimin e finales së Europa League mes Ajax dhe Manchester United.