E premtja e futbollit në Supersport

Në Supersport e Premtja rikthen në skenë ndeshjet kualifikuese të Botërorit Rusi 2018 për zonën europiane. Sfida më e rëndësishme luhet në grupin A, pikërisht në Friends Arena të Stockholm-it, aty ku Suedia vendase pret Francën në një përballje direkte për vendin e parë. Në 5 ndeshjet e para skuadra e Didier Deschamps ka grumbulluar 13 pikë, 3 më shumë se përfaqësuesja nordike. Përballja e parë mes tyre përfundoi me fitoren 2-1 të Francës, por këtë herë Suedia do të kërkojë hakmarrjen edhe pse misioni do të jetë shumë i vështirë, përballë gjelave që janë favoritë për të siguruar kualifikimin direkt në Botërorin rus.

E Premtja është edhe dita e Holandës që po në grupin A, pret në shtëpi, Luksemburgun me të rikthyerin Dick Advocaat në stol. Përfaqësuesja portokalli nuk ka rrugë tjetër vec fitores ndërsa shpreson te një hap fals i Suedisë ndaj Francës për të luftuar deri në fund për vendin e dytë. Në Supersport do të keni mundësi të përjetoni live edhe sfidat dy skuadrave kryesuese të grupit B. Takime të lehtë në letër për Zvicrën dhe Portugalinë. Përfaqësueja helvete synon fitoren e 6-t rradhazi në transfertën ndaj Ishujve Faroe për të ruajtur e vetme kreun e grupit. Kampionët në fuqi të Europës ndërkohë që kanë tre pikë më pak, luajnë ndaj Letonisë me një mision të vetëm fitoren për të udhëtuar të qetë më pas drejt Rusisë ku do të marrin pjesë në Kupën e Konfederatave.

Një nga ndeshjet më të nxehta të mbrëmjes luhet në grupin H. Në Zenica Bosnje Hercegovina pret Greqinë në një sfidë direkte për vendin e dytë, por të dyja ekipet kanë ende shpresa për të mbyllur grupin në vendin e parë, edhe pse Belgjika mbetet favorite. Pas atij barazimi 1-1 në Athinë, Bosnja hyn si favorite në këtë duel, pasi ka në përbërje lojtarë më cilësorë ku spikasin Edin Dzeko-Miralem Pjanic dhe Senad Lulic.