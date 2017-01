E shtuna futbollistike në SuperSport

Serie A dhe Primera Division rikthejnë emocionet e futbllit europian në këtë fillimviti me disa sfida interesante që ndezin motorët e pjesës së dytë të sezonit. Supersport do të tranbsetojë ekskuzivisht disa nga përbaljet më interesante të së shtunës futbollistike në Europë. Serie A zbret në fushë Napolin që kërkon të konsolidojë pozitat e vendit të tretë në klasifikim. Përballë skuadrës së Maurizio Sarrit do të jetë Sampdoria e mesit të klasifikimit. Diferencat mes dy skuadrave janë të mëdha ashtu si edhe objektivat janë të ndryshëm, prandaj Napoli do të kërkojë ta nisë në mënyrën më të mirë vitin 2017. Për momentin, të kaltërit ndahen me 7 pikë nga Juventusi kryesues që ka një ndeshje më pak, por objektivi i momentit për Napolin është vendi i dytë. Një forcë e shtuar në sulmin e skuadrës jugore është afrimi i Pavolettit, ndërsa problemet më të mëdha Napoli mund t’i reflektojë në fazën mbrojtëse ku numëron dsa mungesa. Ndeshja do të luhet në orën 20:45, por java e 19 do të hapet me duelin Empoli-Palermo në orën 18:00.

Ndërkohë, në Spanjë është radha e Realit të Madridit. Pa suksesit në Botërorin e Klubeve dhe fitores 3-1 ndaj Sevillas në Kupë, skuadra e Zidane rikthehet në betejën për titullin me një sfidë delikate kundër Granadas në “Santiago Bernabeu” në orën 13:00. Një ndeshje ku Reali nuk mund t’i lejojë vetes luksin e një rezultati tjetër përveç fitores. 3 janë pikët që e diferencëojnë Realin nga Barcelona, por madrilenët kanë një ndeshje më pak për shkak të aktivizimit në Botërorin e Klubeve. Në orën 16:15 Atletico Madrid udhëton drejt transfertës së Eibarit, ndërsa në 20:45 Sevilla e vendit të tretë do të kërojë goditjen e madhe në San Sebastian kundër Real Sociedadit. Andaluzianët vijnë pas dy fitoreve rresht në kampionat, por kundërshtarët baskë po kalojnë një moment vërtet të mirë dhe ky parashikohet të jetë një nga duelet më të ashpra të javës së 17 në Primera Division.