Edhe Panathinaikos në garë për Sadikun

Panathinaikos, klubi i madh grek i shtohet garës së skuadrave që kërkojnë të kenë shërbimet e Aramando Sadikut. Sulmuesi i kombëtares ka vendosur të largohet nga Zurichu gjatë kësaj vere dhe për të ka shumë kërkesa në merkato. Sadiku javë më parë ishte shumë pranë kalimit te Macabi Haifa në Izreael por me bisedimet që kanë ngecur sëfundmi në skenë për të ardhmen e 26-vjecarit nga Elbasani ka dalë Panathinaikosi. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja greke gazeta.gr që bën me dije se kuqeziu ka përfunduar në radarët e klubit nga Athina. Drejtuesit e Panathianaikos shikojnë te Sadiku sulmuesin ideal për të zëvendësuar të larguar Marcus Berg me suedezin që u transferua te Al Ain në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për momentin nuk ka ende asgjë konkrete por sipas gazeta.gr, Sadiku është një priortiet për Panathianaikos që në sezonin do të kërkojë të rivalizojë sadopak, Olympiacosin e Besnik Hasit në garën për titull në Greqi. Jeshilët kanë ndjekur më vëmendje paraqitjet e Sadikut me Luganon në gjysmën e dytë të sezonit të fundit por edhe ato me kombëtaren shqiptare dhe shumë shpejtë Panathinaikos pritet ti paraqesë një ofertë zyrtare Zurich për të blerë kartonin e sulmuesit shqiptar.