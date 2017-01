Ekskluzive, Berisha e Qormemeti per Supersport

Bernard Berisha te Terek Grozni është një ndër transferimet më të bujshme të kësaj merkatoje dimri. Nëse do të kishte një cmim për “menaxheri i vitit” në futbollin shqiptar, ai padyshim do të shkonte për Shkumbin Qormemetin, strategun e transferimeve të bujshme si ai Olyainkës, Balajt e Roshit. Të dy pas këtij transferimi të bujshëm flasin ekskluzivisht në linjë telefonike për Supersport. Menaxheri zbulon prapaskenat e kalimit te Terek Grozni.

“Interesimi i Tereku ishte konkret që në merkaton e verës, pasi ai shpërtheu në kampionatin rus. Në tratativa ishin edhe Lokomotiva dhe Rubin Kazani, por falë marrëdhënieve vëllazërore mes drejtuesve të Terekut dhe Anzhit u bë e mundur që kjo kontratë mes këtyre dy skuadrave të mbyllej me sukses.”

Falë Qormemtit Berisha ka sigruuar një transferim që e kënaq financiarisht, por për të ky nuk është fundi i ambicieve, përkundrazi një tjetër hap në fillimin e një rruge që con shumë larg, në majat e futbollit europian.

“Mund të them se jam shumë i kënaqur me kontratën që kam nënshkruar, por ky është vetëm fillimi, një motiv për t’u përmirësuar edhe më shumë. Po më shpërblehet puna dhe sakrifica që kam bërë për disa vite. Të them të drejtën nuk e konsideroj kontratën më të rëndësishme të karrierës sime. Mendoj se ky është vetëm fillimi dhe në të ardhmen do të jem pjesë e një skuadre më të madhe. Por për ta arritur këtë objetiv më duhet të punoj akoma më shumë.”

Barcelona ka MSN, Reali ka BBC e famshme, por edhe Tereku tani ka BBR, Balaj-Berisha-Roshi , një treshe shqipesh që i bën mirë si skuadrës ruse, ashtu edhe futbollistëve shqiptarë që krijojnë hegjemoninë e tyre në vijën e parë të skuadrës cecene.

“Te Tereku, Berisha do t’i bashkangjitet dyshes Balaj-Roshi dhe mendoj se kombinimi i lojtarëve shqiptarë do të jetë shumë i rëndësishëm për objektivat e klubit, që synon të marrë pjesë në kupat e Europës sezonin e ardhshëm.”

“Balaj dhe Roshi janë miqtë e mi dhe besoj se me ta do ta kemë shumë më të lehtë përshtatjen. Unë kisha shumë oferta të tjera, por dëshira ime ishte të isha në një ekip me Roshin dhe Balajn. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur.”

Për të dy viti që lamë pas ka qenë tejet i sukseshëm, për Qormemetin me transferime të bujshme, ndërsa për Berishën fitorja më e madhe është aderimi i Kosovës në organizmat ndërkombëtare të futbollit.

“Në ditët e fundit të 2016-ës mbyllëm me sukses transferimin e Azdren Llullakut te Astana në Kazakistan, ndërsa e nisëm vitin me një tjetër lëvizje të suksesshme me Berishën. Si në cdo fushë të jetës edhe marrëveshjet në futboll arrihen falë punës dhe kontakteve që janë krijuar ndër vite.”

“Kosova nuk është më e izoluar si më parë dhe për këtë ndihem mjaft i lumtur. Jemi munduar që të paraqitemi sa më mirë, por të mos harrojmë se jemi në një grup shumë të fortë. Besoj se në 2017-ën do të vijë fitorja e parë e Kosovës në këto eliminatore.”