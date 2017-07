Emirates Cup, fitojnë Leipzig e Sevilla

Në takimin e radhës të turneut “Emirates Cup”, atë mes Leipzig dhe Benfices, përballje të cilën ju keni patur mundësi ta ndiqni në ekranin e Super Sport, është mbyllur me fitoren e klubit gjerman, me rezultatin 2-0. Skuadra e teknikut Ralph Hasenhuttl pas humbjes minimale kundër Arsenalit, ka arritur të gjejë fitoren përballë “Shqiponjave”. Leipzig arrin të kalojë në epërsi, në minutën e 19 të takimit, pas një zbrijte të shpejtë të klubit gjerman është mbrojtësi Marcel Halstenberg, ai që kujdeset për ta dërguar topin në fundin e rrjetës. Tentativat nga ana e Benfices për të barazuar nuk mungojnë, por pa efikasitet. Një pjesë e parë e qetë dhe me pak raste shënimi. Fraksioni i dytë i lojës, sheh sërish Leipzig më kerkues dhe goli i sigurisë vjen në minutën e 53. Dyfishimi i rezultatit për Demat vjen sërish nga një mbrojtës, këtë herë me Marvin Compper, i cili pas një krosimi në zonë, me një godijte të topit me kokë, i dhuron sërish festë skuadrës së tij. Një lojë e dobët nga ana e Benfices dhe më shumë pak raste shënimi, ndërkohë në krahun tjetër, klubi gjerman arriti të siguronte një fitore jo të lehtë. Përballja tjetër e Emirates Cup, Arsenal-Sevillia, takim të cilën gjithashtu keni patur mundësi ta ndiqni në ekranin e Super Sport, u mbyll me fitoren 1-2, të klubit spanjoll. 45 minutat e para të takimit nuk prodhuan asnjë gol për të dyja skuadrat, pavarësisht tentativave për të zhbllokuar rezultatin. Vetëm 4 minuta nga fillimi i fraksionit të dytë të lojës është Sevillia që arrin të gjejë golin e avantazhit në 49, me anë të Joaquin Correa. Për ti rikthyer barazpeshën, kujdeset blejrja me e re e “Topcinvje të Londrës”, Alexandre Lacazette në minutën e 63. Nuk vonon kunderpërgjigja e andaluzianve, me mesfushorin N’Zonzi, i cili me një goditje nga jashtë zone, i dhuron sërish avantazhin ekipit, në minutën e 69. Përpjekjet e Arsenalit për të barazuar sërish rezultatin nuk funksionojnë, me Sevillian që arrin të fitojë përballë klubit londinez.