Enrique: Nuk them lamtumirë, do të qëndroj pranë klubit

Përballja me Eibarin në javën e 38-të të Primera Division do të jetë e fundit në Camp Nou për Luis Enriqen, i cili e ka bërë të qartë muaj më parë se etapa si trajner i Barcelonës përfundon në mbylljen e sezonit. Tekniku asturian e pranoi se vetëm një mrekulli mund ta shpallë skuadrën blaugrana kampione të Spanjës, me Realin që i duhet vetëm një pikë në transfertën e Malagas për të zbritur nga froni Barcën.

“Cdo kundërshtar në javën e fundit mund të bëhet shumë i rrezikshëm. I tillë është edhe Eibari. Ne do të bëjmë tonën, por s’e kemi në dorë. Nëse Reali e humbet dhe ne fitojmë titullin, do të jetë fantastike, në të kundërt duhet të urojmë rivalët tanë për suksesin. Ndihem krenar që kam shkruar një pjesë të historisë së Barcelonës. Më duhet ta falenderoj për tetë vitet si futbollist dhe 6 si trajner.

Gjithsesi 47-vecari nuk dëshiron të thotë lamtumirë, madje shton se do të qëndrojë pranë klubit, duke dhënë mbështetjen qoftë si një tifoz i thjeshtë.

“Nuk kam parashikuar një fjalim lamtumirë sepse nuk do të largohem. Vitin e ardhshëm do të jem në shkallët e stadiumit bashkë me tifozët e tjerë katalanas. Jo vetëm që e e konsideroj veten tifoz të Barcës, por kam një ndjenjë të vecantë për Katalunjën. Bashkëshortja dhe fëmijët e mi janë nga ky vend.”