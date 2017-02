Enrique: Pres përgjigjjen e skuadrës ndaj Leganes

Në prag të sfidës së “Camp Nou” ndaj Leganes, në kampin e Barcelonës vazhdon të jetë temë e ditës humbja e thellë me PSG në Champions. Trajneri Luis Enrique e pranoi se kritikat nuk do të ndikojnë në skuadër dhe se përgjigjjen do ta japin futbollistët në fushë.

“Do të luajmë një ndeshje krejt tjetër, ku duhet të shohim reagimin e skuadrës pas një situate kaq të vështirë. Kritikat nuk kanë ndikuar aspak tek unë, sepse ndryshe nuk do të mund të qnëdrojë për tre vite në këtë detyrë. E ardhmja ime? Ajo që kam kaluar në këto muaj të fundit nuk ndikon aspak në vendimin tim për të ardhmen.”

I pyetur për një përmbysje të mundshme ndaj PSG, Enrique u shpreh se vëmendja për momentin është kthyer në kampionat.

“Para se të mendojmë për Parisin, duhet të përqendrohemi në kampionat. Jemi ende në lojë në të tre kompeticionet, edhe pse do ta kemi shumë të vështirë të vijojmë më tej në Champions. Do të luftojmë deri në fund në La Liga, ndërsa në Kupë jemi kuakifikuar në finale”

Në lidhje me kundërshtarin e radhës 46-vjecari u shpreh se Leganes është një skuadër e paparashikueshme, dhe mund të befasojë me variante të ndryshme taktike, por ajo që e shqetëson më shumë është presioni që kanë futbollistët e tij.