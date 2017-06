Epoka “De Biasi”, nga Europiani te lamtumira

Më 14 Dhjetor 2011, Gianni De Biasi u emërua në stolin e Shqipërisë, ndërsa pak ditë më pas trajneri u prezantua zyrtarisht në Tiranë.

“Falenderoj FSHF-në për ftesën. Ndihem krenar që do të drejtoj kombëtaren shqiptare, është përgjegjësi e madhe. Jam krenar që jam zgjedhur trajner i një vendi, që rritet si nga ana ekonomike, ashtu edhe ajo sportive. Objektivat? Nuk mund të japim objektiva, rezultatet vijnë me kohë dhe jo me fantazi. Përgjegjësia ime është të përmbush kriteret. Do të analizojmë pozicionin e Shqipërisë në renditjen e FIFA-s dhe do ta përmirësojmë. Jam realist, që kombëtarja të rritet duhet t’i hedhim hapat njëri pas tjetrit”.

Prej stërvitjes së parë më 25 Janar 2012, De Biasi hodhi bazat e punës te Shqipëria. Duke i mësuar ekipit bazat e futbollit dhe të elementëve që ndikojnë në lojë.

Debutimi në stol erdhi me humbjen 2-1 në fushën e Gjeorgjisë, më 29 Shkurt 2012. Një test që shërbeu për të njohur lojtarët dhe gjendjen e grupit. Detyra kryesore e trajnerit ishte rinovimi i Kombëtares.

Skuadra kishte humbur emra si Altin Lala, Ervin Skela apo Erjon Bogdani e Klodian Duro. Në momentin e ndryshimit të brezave, opinioni e shihte të ardhmen pa entuziazëm, por De Biasi me ndihmësin Tramezzani nisën një mision zbulimi dhe afrimi të lojtarëve.

Në total 70 futbollistë iu bashkuan Shqipërisë në 4 vitet e para, duke vendosur një rekord absolut. Asnjëherë më parë Kombëtarja nuk kishte pasur kaq shumë elementë në dispozicion. Nëse në fillim të viteve 2000 ishte e vështirë të kompletohej edhe stoli i rezervave, me De Biasin, Shqipëria kishte një kontingjent sa për dy ekipe.

Ashtu si italiani premtoi në konferencën e parë, rrugëtimi i kuqezinjve drejt suksesit nisi më hapa të vegjël dhe të një pas njëshëm. Kualifikueset e Botërorit 2014 shërbyen për të hedhur bazat e së ardhmes.

Cikli i ri nisi më fitoren 1-0 në fushën e Portugalisë, më 7 Shtator 2014 në ndeshjen e parë kualifikuese të Kampionatit Europian. Ajo fitore që mahniti Europën ishte vetëm hapi i parë drejt suksesit, të kurorëzuar me pjesëmarrjen historike në fazën finale të një evenimenti madhor.

Barazimet me Danimarkën i dhanë skuadrës pjekuri, ndërkohë që suksesi historik 1-0 ndaj Francës në miqësoren e 13 Qershorit në Elbansan Arena i shoqëruar me vendimin e CAS të Lozanës për ti dhënë Shqipërisë fitoren 3-0 në tavolinë me Serbinë sollën vendin e 22-të në renditjen e FIFA-s në Gusht 2015. Pozicionimi më i lart në histori për kuqezinjtë.

Triumfi 3-0 në Armeni më 11 Tetor 2015, që dekretoi edhe biletën e Kombëtares në turneun e më të mirëve të kontinentit. Për arritjen, trajneri dhe skuadra u dekretuan me Urdhërin Nderi i Kombit nga presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ndërsa trajneri mori edhe pasaportën shqiptare.

Në Francë 2016, mungesa e eksperiencës bëri që Shqipëria të humbiste ndeshjet e para në grup me Zvicrën dhe Francën, ndërsa Armando Sadiku vulosi fitoren me Rumaninë më 19 Qershor të vitit të kaluar.

Me tre pikë kuqezinjtë shpresuan deri në fund, por nuk arritën të kalonin fazën e grupeve, ndërsa misioni më i vështirë mbetej rikonfirmimi në nivele të larta në edicionin aktual. Me Spanjën dhe Italinë në grup, objektivi real mbetej vendi i tretë.

Por, kriza e rezultateve që mbërtheu Kombëtaren, me 5 humbje radhazi, nga ndeshja me Spanjën në Tetor 2016, disfatat me Izraelin e Italinë, dhe së fundmi dy miqësoret me Bosnjën dhe Luksemburgun sollën një krisje të pariparueshme.

Trajneri largohet me një bilanc prej 20 fitoresh, 11 barazimesh dhe 21 humbjesh në 52 ndeshje të luajtura. Kjo është trashëgimnia që tekniku lë në Shqipëri. Një Kombëtare me të ardhme, që mund të provojë sërish të regjistrojë të tjera arritje historike.

De Biasi priti fitoren 3-0 në Izrael që i ktheu kuqezinjtë të tretët në Grupin G kualifikues për të njoftuar se aventura e tij me Shqipërinë do të përfundojë në fund të edicionit. Lamtumirat janë gjithmonë të dhimbshme, por De Biasi e meriton absolutisht një “faleminderit për gjithçka” dhe “mirupafshim”.