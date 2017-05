Eredivisie, titulli vendoset javën e fundit

Në mënyrë të pabesueshme Feynoordi humbet me rezultatin e thellë 3-0 në derbin e Rotterdamit ndaj Excesliorit, dhe shtyn për javën e fundit festën e titullit. Tani jo cdo gjë është e sigurtë për skuadrën e Giovanni Van Bronckhorst pasi Ajaxi fitoi lehtësisht me shifrat 4-0 ndaj Go Ahed Eagles, dhe është vetëm 1 pikë pas Feynoord-it në renditje.

Në javën e fundit skuadra nga Rotterdami pret në shtëpi Heraclesin në një sfidë ku i duhet vetëm fitorja për të fituar sërish titullin në Holandë pas plotë 18 vitesh . Ndaj Excelsiorit në derbin e vogël të Rotterdamit, Feynoordit i mjaftonte një fitore për të fituar zyrtarisht Eredivisien, por tifozët që kishin udhëtuar drejt stadiumit të Excelsiorit për të fesutar në fund mbetën shumë të zhgënjyer. Edhe pse pjesa e parë foli më shumë për ekipin e Giovanni Van Bronckhorst, në fraksionin e dytë ndodhi cudia e madhe.

Vendasit shënuan 3 herë në portën e Jones duke shokuar, Feynoord-in. Në të 56-tën Nigel Hassliebenk i dha epërsinë Excelsiorit ndërsa 3 minuta më pas, Elbers dyfishoi shifrat. Golin që vulosi suksesin e skuadrës vendase në derbi e realizoi Koolëijk. Në kryeqytet ndërkohë Ajaxi shpartalloi me rezultatin 4-0 Go Ahed Eagles dhe mund të shpresojë deri në fund te mrekullia për të fituar titullin. Kluviert dhe Dolberg me golat e tyre i dhanë drejtim fitores së harkëtarëve ndërkohë që në pjesën e dytë gjetën rrugën e rrjetës edhe De Jong e Cassierra.