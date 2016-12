Eri Lamcja, përforcimi i parë i Luftëtarit

Luftëtari bën lëvizjen e parë zyrtare në kuadër të merkatos dimërore. Klubi gjirokastrit është përforcuar me sulmuesin elbasanas Eri Lamce, duke rritur konkurrencën dhe cilësinë në fazën sulmuese.

22-vjecari deri pak javë më parë ishte pjesë e Teutës në Superlige, por në fillim të dhjetorit ndërpreu marrëdhëniet me ekipin durrsak për ta vijuar gjetke karrierën.

Luftëtari i ka ofruar kontratë 3-vjecare sulmuesit, i cili nuk ka hezituar të hedhë t’i thotë po këtij propozimi.

Firma me Lamcen është në sintoni me politikat e klubit për t’u besuar futbollistëve të rinj dhe me ambicie, cka ka rezultuar mjaft efikase gjatë pjesës së parë të sezonit.

Eri Lamcja është prodhim i futbollit elbasanas, derisa në moshën 20-vjecare iu bashkua Teutës së Gugash Maganit. Gjatë sezonit të parë më “Djemtë e Detit” është aktivizuar në 31 ndeshje duke shënuar 3 gola. Gjatë sezonit aktual Lamcja ka qenë titullar në vetëm 3 raste, nga shtatë ndeshje ku është aktivizuar gjithsej.