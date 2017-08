Erjon Vucaj largohet nga Laçi

Erjon Vucaj nuk do të jetë më pjesë e Lacit për sezonin e ri. 26 vjecari që kontribuoi sezonin e kaluar në qëndrimin e kurbinasve në Kategorinë Superiore i dha fund aventurës së tij me bardhezinjtë duke gjetur gjuhën e përbashkët me drejtuesit e klubit dhe nga ky moment është një futbollist I lirë.

Mesfushori ka nisur dhe kontaktet me Vllazninë e Shkodrës, për t’u rikthyer ndoshta te klubi I tij I origjinës, por deri tani nuk ka vendosur ende për të ardhmen pasi dëshiron të marrë kohë për të zgjedhur skuadrën e tij të re duke shqyrtuar ofertat që ka në adresë të tij, pasi për futbollistin ka dhe një interesim nga Kukësi. Gjithsesi klubi I Lacit është në pritje ndërkohë të brazilianit, Ademir Souza, që ka qenë I huzuar te bardhezinjtë ndërsa tashmë klubi kurbinas kërkon të blejë përfundimisht kartonin e tij duke mbyllur përfundimisht një marrëveshje me mbrojtësin brazilian.