Ernest Gjoka: Ishim të pafat, djemtë dhanë maksimumin

Trajneri Gjoka pas eliminimit nga Champions League tha se ekipi i tij ishte i pafat në fushën e Lojës

Ernest Gjoka: Nuk kemi fjalë për ta shpjeguar këtë që ndodhi ky është futbolli. Më vjen shumë keq, sepse skuadra luajti shumë mirë. Kaluam 2-0 dhe duhet ta kishim menaxhuar më mirë avantazhin e dyfishtë pastaj penalltia e humbur nga Pejic shtylla në fund… ishim të pafat.

Izair Emini: Bëmë një superndeshje, vetëm fati nuk ishte me ne. Duhet të tregoheshim më cinikë. Ky është futbolli. Kur e mora topin me gjoks e mendova sesi do ta godisja. Nuk pata fat, topi shkoi në traverse dhe nuk përfundoi në rrjeta. Presioni ndaj Peros ishte i madh. Gjera të tilla ndodhin, edhe futbollistë të tjerë kanë humbur penallti.

Nijaz Lena: Kundërshtari ka cilësi dhe i shfrytëzoi rastet. Në futboll jo gjithmonë fiton më i miri, 2 gola, tre shtylla një 11 metërsh i humbur. Të gjithë e panë se cfarë ndodhi. Në pjesën e parë shpenzuam shumë dhe kur e kishin rezutatin në favorin tonë menduan të ruanim energjitë. Kundërshtari na shënoi dhe na vuri në vështirësi. Në fund tentuam gjithcka për gjithcka, por nuk ia dolëm. Kjo është ndeshja më e mirë në karrierë në Kupat e Europës.

Rrumbullaku: E dinim që do të ishte ndeshje shumë e vështirë, u pa edhe në takimin e parë. Dhamë maksimumin që në pjesën e parë dhe ishim të përqendruar. Një shpërqendrim në pjesën e dytë bëri që të pësonim gol. Sot ishim të pafat. Nuk e arritëm objektivin, jemi të mërzitur por duhet të shohim përpara.