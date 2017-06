Etika i heq titullin Skënderbeut

Skënderbeu fajtor për influencim ndeshjesh, shpëton Europën por humbet një titull. Është ky verdikti i Komisionit të Etikës që njëherazi ka dhënë edhe vendimin për cështjen më të nxehtë të futbollit shqiptar në këto dy dekadat e fundit. Skënderbeu humbet titullin kampion të sezonit 2016 , ndëshkohet me një gjobë financiare prej 2 milionë lekësh të reja, si dhe i zbriten minus 12 pikë nga sezoni që sapo u mbyll. Është ky vendimi i marrë nga Komisioni i Etikës pas një procesi të gjatë hetimi në lidhje me cështjen Skënderbeu ku natyrisht më i rëndësishëm është fakti se Skënderbeu gjykohet fajtor edhe nga drejtësia sportive në vend pas dënimit që morri nga Uefa verën e kaluar me përjashtimin për një vit nga Kompeticionet Europiane. Gjithsesi ndryshe nga Uefa që kishte shtrirë numrin e ndeshjeve të trukuara në një hark më të gjatë kohor, Etika e “deklaron Skënderbeun fajtor për komplotim në influencimin e rezultateve të ndeshjeve në kundërshtim me etikën sportive për sezonin 2015-2016”.

Ndër dënimet e dhëna natyrisht ai që djeg më shumë për klubin Korcar është padyshim heqja e titullit kampion për sezonin e kaluar, me numrin e trofeve të klubit korcar që zyrtarisht zbret nga 7 në 6. Vlen të theksohet se kjo është hera e parë historike për futbollin shqiptar që një klubi i hiqet titulli kampion. Trukimi i ndeshjeve mbetet një njollë e rëndë për sa i përket historisë së Skënderbeut. Përtej masës së ndëshkimit financiar me shumën e 2 milionë lekëve të reja, Skënderbeu nuk preket aspak praktikisht nga zbritja e 12 pikëve për sezonin e kaluar për faktin e thjeshtë se kjo shifër nuk ndryshon renditjen përfundimtare të kampionatit.

Kështu Skënderbeu që e mbylli kampionatin në vendin e tretë me 72 pikë, po aq sa Partizani edhe me zbritjen e 12 pikëve shkon në kuotën e 60 pikëve duke lënë pas gjithsesi Luftëtarin e vendit të katërt. Një detaj i rëndësisë maksimale ky që i garanton Skënderbeut pjesëmarrjen në eleminatoret e Europa League ku është shortuar me ekipin nga Andorra Sant Julia. Me këtë vendim, marrin fund përfundimisht edhe shpresat e Luftëtarit për kapjen e një vendi në kompeticionet Europiane por edhe ato të Tiranës. Bardheblutë në rast të një dënimi të Skënderbeut me zbritjen nga Kategoria me zerimin e pikëve për sezonin e kaluar do të mund të luanin sërish vitin e ardhshëm në Kategorinë Superiore. Tirana mbetet mes inferiorëve, verdikti tanimë është përfundimtar.