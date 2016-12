Etrit Berisha kthehet në mesin e muajit Janar

Etrit Berisha do të kthehet në fushë në mesin e muajit Janar. Ky është lajmi pozitiv që vjen nga Atalanta, me trajnerin Gasperini që rigjen titullarin e portës dhe merr frymë lirisht. Sipas stafit mjekësor të klubit, operacioni në menisk të cilit gardiani shqiptar iu nënshtrua në fillim të muajit Dhjetor shkoi më së miri, ashtu si edhe periudha e parashikuar për rehabilitimin.

Etrit Berisha pritet që shumë shpejt të kthehet titullar te Atalanta, për të vijuar paraqitjet e jashtëzakonshme në këtë sezon, ku ishte një prej protagonistëve të bergamaskëve. Seria A italiane do të rifillojë prej javës së parë të vitit 2017, për të luajtur ndeshjen e fundit të fazës së parë. Të dielën, më 8 Janar, Atalanta luan në trasfertën me Chievo-n, ndërsa shpresat janë që portieri kuqezi të luajë ndaj Lazio-s.

Sfida e 15 Janarit në fushën e bardhekaltërve do të ishte mjaft speciale për Etrit Berishën, që do të bëjë të pamundurën për të qenë në fushën e lojës. Një duel përballë së kaluarës, por edhe një derbi me yllin tjetër shqiptar të portës, Thomas Strakosha.

Gardiani 27-vjeçar cilësohet nga trajneri Gasperini si një prej elementëve më të rëndësishëm në sezonin fantastik të Atalantës, me bergamaskët që e nisën me objektivin për të siguruar sa më shpejt mbijetesën, ndërsa tashmë ëndërrojnë dhe besojnë se mund të arrijnë në kupat e Europës.