Etrit Berisha monumental në “San Paolo”

Tre pikë të merituara në ndeshjen perfekte të Atalantës. Fitorja në “San Paolo” ka rikthyer entuziazmin te skuadra bergamaske që vazhdon të fshehë letrat por këtë sezon do të kërkojë të bëjë goditjen e madhe për zonën Champions edhe pse ky është një objektiv shumë i vështirë. Vendi i katërt dhe fitorja e 16 sezonale për skuadrën e Gasperinit që në “San Paolo” mbylli gjithë gojët e liga dhe konfirmoi forcën reale të kësaj skuadre. Një prej yjeve të shumtë të zikaltërve në këtë transfertë ishte edhe Etrit Berisha, i cili konfirmohet njeriu zbulim i skuadrës zbulim. Portieri i lindur në Prishtinë tashmë është një bast i fituar por ai ashtu si skuadra nuk njeh limite. 18 ndeshje si titullar që u kurorëzuan me transfertën perfekte në Kampanjë, aty ku bëri disa mrekulli për të ruajtur të paprekur katërkëndëshin bergamask. Ndeshja e numrit 1 filloi në minutën e 38 kur ai krey ndërhyrjen e parë duke bllokuar goditjen e Insignes, ndërsa në minutën e fundit të kësaj pjese, i ndihmuar edhe nga tranversa Berisha bëri një pritje vendimtare duke ruajtur avantazhin e përkohshëm minimal të skuadrës së tij.

Pas rikthimit të skuadrave në fushë Berisha u shfaq sërish i sigurt në të 52-ën dhe 120 sekonda më pas bëri të njëjtën gjë pas një krosimi të Goulam. Asnjë rrezik as në minutën e 59 kur Insigne tentoi ta kapte në befasi me një top të ardhur nga larg, ndërsa në të 65-ën bllokoi tentativën e Mertens. Nota e vetme negative nëse të tillë mund ta konsiderojmë është kartoni i verdhë për vonesë loje, një levizje e zgjuar kjo nga ana e 27-vjeçarit për të ulur sa më shumë ritmin e Napolit. 12 minuta nga fundi ishte sërish Berisha ai që ndali një nga sulmuesit më produktivë të Serie A si Dries Mertens ndërsa në të 84-ën numri 1 u tregua i vëmendshëm për të mos lejuar sërish që ndeshja të rihapej. Të njëjtën gjë Berisha bëri edhe në minutën e 89, ndërsa në minutën e 4 shtesë, ishte Zielinski që u përplas me murin shqiptar të portës së Atalantës. Një ndeshje monumantale për Berishën, ndoshta më e mira që prej fillimit të sezonit që tregon rritjen e pabesueshme të portierit të Kombëtares Shqiptare, i cili po i tregon Lazios që në radhët e skuadrës bardhekaltër kishte nevojë thjesht për më shumë besim dhe hapësira.