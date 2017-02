Euroleague,fiton Reali, bie Zvezda pas 7 fitoreve radhazi

Raundi i 21-të i ndeshjeve në Euroligën e Basketbollit u mbyll me tri përballje të nxhehta, ku në të gjitha rastet fituan skuadrat udhëtuese. Kështu Reali i Madridit kryesues i renditjes së përgjithshme fitoi 79-71 ndaj Baskonias në derbin spanjoll në “Fernando Buesa Arena”, ku spikati talenti 17-vjercar slloven Luka Doncic, i cili duket se është gati të bëjë hapin e marr në karrierë, të transferohet në NBA. 16 pikë, 6 asist dhe 9 rikuperime realizoi talenti Doncic, ndërsa për Baskonian më i miri mbi parket rezuloti Roddy Beaubois, me 20 pikë. Reali është një hap para CSKA-së dhe Olimpiakosit në renditje me 15 fitore dhe vetëm 5 humbje gjatë sezonit të rregullt. Atmosfera e zjarrtë e krijuar nga tifozët turq në “Abdi Ipekçi Arena” të Stambollit nuk i mjaftoi Gallatasarajit përballë Pabathinaikosit, me skuadrën greke që triumfoi në fund 79-84. Pavarësisht startit të mirë, vendasit lëshuan terren në periodën e dytë, duke u dorëzuar në fund me 5 pikë diferencë. Më i mirë i sfidës rezultoi amerikani James i Panathinaikosit me 18 pikë. Ndonëse ka ecurinë më të keqe me 6 fitore dhe 15 humbje, Gallatasaraji ka ende shanse matematikore për t’u renditur në zonën play – Off në përfundim të sezonit të rregullt. Pas shtatë fitoreve radhazi Crvena Zvezda u mposht në shtëpinë e saj nga anadolu Effes. 72-86 përfundoi takimi i zhvilluar në Pionir Hall në Beograd, ku spikati amerikani Broën me 20 pikë, 2 asiste dhe 11 topa të rikuperuar. Skuadra serbe ishta shumë larg formës së saj më të mirë, aq sa lojtari me statistikat më të mira ishte Simonovic me vetëm 17 pikë.

Sukses mjaft i rëndësishëm ky për Anadolu Effes që renditet në vendit e tetë, i fundit i zonës Play Off.