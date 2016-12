Euroliga, Real Madridi humbet sërish

Reali i Madridit pësoi humbjen e 3-të në pesë ndeshjen e fundit në Euroleague të basketbollit, me skuadrën spanjolle që u mposht 82-70 nga Crvena Zvezda. Në Beograd, vendasit zhvilluan një prej ndeshjeve më të mira për ta në këtë sezon, pavarësisht se ishte Reali që kryesoi në fillim. Goditjet e sakta nga vija për 3 të Gudiric dhe Simonovic i dhanë mundësinë Crvenas që të shkonte në pushim me epëesinë 43-35. Nga ky moment Reali nuk arriti të ngushtojë me rezultatin me vendasit që fituan 82-70. Shumë i zjarrtë ishte dhe derbi i Stambollit mes Anadolu Efes dhe Galatasaray, me Anadolou që arriti të fitojë me një +10 86-76. Paul ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes me 19 pikë, ndërsa Broën i shtoi dhe 16 pikë të tjera. Fitore në raundin e 14-të arritën gjithashtu dhe Unics Kazan dhe Brose Bamberg. Unics arriti të përmbysë rezultatin ndaj kampionëve të Lituanisë së Zalgiris Kaunasit, duke fituar në fund 88-80, ndërsa skuadra gjermane e Brose Bamberg mposhti Olympiacos 82-68. Përpara kësaj sfide pati dhe një homazh të skuadrave ndaj viktimave të atentatit terrorist që ndodhi pak ditë më parë në Berlin. Sa i përket sfidës kjo ishte fitorja e 5-të në 14 ndeshje për skuadrën gjermane, ndërsa Olympiacos për momentin ka 9 fitore dhe 5 humbje.