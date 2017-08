Europa League, Shkëndijëa-Milan

Eshtë Milani trofeu i madh Europian i Shkëndijës. Në Play-offin e Europa League, kuqezinjtë e Tetovës do të përballen me kuqezinjtë më të famshëm në rang botëror për sa i përket klubeve, 7 herë kampionët e Europës, Milanin e madh. Tekat e fatit janë të pafundme por më shumë se sa tekë, ky duket një nga ato fate të paracaktuara që më parë dhe jo thjesht për përkimin me ngjyrat kuqezi. Themeleuesit e Shkëndijës zgjodhën ngjyrat e flamurit në 1979 kur krijuan një ekip që të bashkonte gjithë shqiptarët, edhe ky short është prova se ja kanë dalë, kush mund ta bëjë më të famshëm emrin e Shkëndijës, skuadrës shqiptare të kampionatit maqedonas se sa një përballje me Milanin. Përballja madje vjen atëherë kur duhet me Milanin që rikthehet në Europë e ka fituar entuziazmin e tifozëve anembanë botës.

Të jemi të sinqertë vështirë të flasësh për një kualifikim përballë një skuadre që vetëm këtë verë ka shpenzuar mbi 200 milionë euro, vetë përballja me Milanin për Shkëndijën është një cmim i jashtëzakonshëm, një shpërblim për skuadrën dhe tifozët e saj Ballistët, një shpërblim për sponsorin Lazim Destani dhe Ecolog falë mbështetjes së të cilit Shkëndija po bëhet e madhe dhe në Europë. Një cmim për gjithë lojtarët që në kthim në datën 24 gusht do të provojnë emocionet e gjigandit San Siro dhe për të përmendur fatin, ai i Shkëndijës edhe këtë herë lidhet me ndjenjën kombëtare e madje vetë Kombëtaren. Zgjedhja e maqedonasve për ta degdisur Maqedoni – Shqipëri në Strumicë ka hapur një debat të madh, të shohim nëse Uefa do t’ja dalë të degdisë në stadiumin 6 mijë vendesh edhe Milanin në 17 gusht, kur Shkëndija luan ndeshjen e parë. Per mediat italianie është e sigurt, luhet ne Shkup, Uefa duhet te ruajë të njejtin standart edhe me Kombetaren.