Europiani për femra, përcaktohen çerekfinalet

Përcaktohen 4 ciftet cerekfinaliste të kampionatit europian në basketbollin e femrave që po zhvillohet aktualisht në Republikën Ceke. Italia realizoi një përmbysje spektakolare në periodën e 4-t, ndaj Hungarisë duke fituar në fund me vetëm një pikë. 49-48 ishte rezultati i një sfide shumë të rivalizuar me vajzat e kaltëra që arritën të kualifikoheshin në cerekfinale ku do të kenë përballë Belgjikën që ishte një nga 4 skuadrat që u kualifikuan direkt në këtë raund pasi bashkë me skuadra të tilla si Spanja, Turqia e Franca e mbyllën grupin me pikë të plota. Basketbollistja më e mirë mbi parket për Italinë ishte Cecilia Zanda-Lasini e cila e mbylli ndeshjen me 17 pikë dhe 9 rebound ndërsa në krahun tjetër lojtarja më e mirë për përfaqësuesen maxhare Tijana Krivacevic që kontriboi me 15 pikë dhe 10 topa nën tabelë. Falë fitores 75-70 ndaj Serbisë në cerekfinale u kualifikua edhe Letonia që tashmë do të sfidojë Spanjën. Sllovakia ndërkohë nuk vuajti aspak për të mposhtur Ukrainën të cilën e kaloi me rezultatin e thellë 82-68 , duke avancuar në ruandin e 8-të më të mirave aty ku do të sfidojë Francën. Surprizë mund të konsiderohet eliminimi i Rusisë që e ka fituar plot 24 herë kampionatin europian, 21 herë si ish Bashkimi Sovjektiv dhe 3 herë si Rusi. Me rezultatin 62-58 Greqia arriti të mposhte Rusinë, dhe tani vajzat helene do të sfidojnë në një derbi të zjarrtë Turqinë.