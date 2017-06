Eusebio Di Francesko është trajneri i ri Romës. Pas largimit të Luciano Spalletit në drejtim të Interit, klubi verdhekuq ka zyrtarizuar emrin e teknikut të ri që do të udhëheqë skuadrën për sezonin e ardhshëm. Me Di Francesko i cili i ka dhënë lamtumirën Sassuolos, pas një periudhe pesë vjecare, tashmë do të nisë një aventurë të re. Presidenti i Romës, James Pallota e ka cilësuar 47-vjecarin si njëriun ideal, por vendimin për ta afruar atë në krye të stolit verdhekuq ka qënë i drejtorit sportiv Monchi, i cili e vlerëson maksimalisht stilin e lojës së trajnerit. Eusebio Di Francesko ka firmosur një kontratë dy vjecare me verdhkuqtë, nga ku do të përfitojë 1.5 milionë Euro në sezon plus bonuse.

Ky mund të kosiderohet një rikthim në shtëpi për teknikun, pasi në të kaluarën ai ka qënë pjesë e Romës edhe si futbollist në sezonin 1997-1998 dhe në vitin 2000-2001. Në fjalën e tij Di Francesko falenderoi drejtuesit e skuadrës për besimin e dhënë. Ndërkohë Roma ka zyrtarizuar dhe goditjen e parë në merkato. Bëhet fjalë për ish-qëndër mbrojtësin e PSV, Hector Moreno, për të cilin janë paguar 6 milionë Euro. Meksiani ka firmosur një kontratë 4-vjecare.