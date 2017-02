FA Cup, Leicester eliminohet, reziston Man. City

Surpriza pa fund në Fa Cup. Në kompeticionin më të vjetër në Botë kualifikohen në cerekfinale një skuadër e kategorisë së tretë dhe një gjysmë amatore që luan në kategorinë e 5-t. Millëall dhe Lincoln City janë dy skuadrat surprizë të këtij raundi me ekipin e League One që mposhti 1-0 kampionët në fuqi të Leicester-it, ndërkohë që Lincoln City u bë e para skuadër pas plot 103 vjetësh që shkon në cerekfinalet e Fa Cup pasi eliminimoi brenda në Turf Moor, Burnley-in. Zhgënjeu edhe Manchester City që nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola, përballë Huddersfield në transfertë dhe tashmë Citiziens do të luajnë një ndeshje shtesë këtë herë në Etihaad Stadium për të tentuar kualifikimin në cerekfinale. Nëse në ndeshjen e parë të këtij ruandi ishte Lincoln City që bëri surprizën e madhe me një gol të realizuar në fund duke nxjerrë jashtë Fa Cup, Burnley-in. Në ndeshjet e orës 16-të vetëm Middlesborough u kualifikua përsa i përket skuadrave favorite që zbritën në fushë. Ekipi Aitor Karankës fitoi 3-2 ndaj Oxford United. Ndërkohë në Londër në stadiumin The Den, Millëall , skuadra e kategorisë së tretë me një gol të Cummings në minutën e 90-të mposhti 1-0 Leicester-in e Rainierit. Miqtë luajtën me formacionin e dytë në këtë sfidë por nuk u falet një eliminim i tillë duke patur parasysh faktin që Millëall luajti me një lojtar më pak për më shumë se 30 minuta. As hyrja në fushë e Jamie Vardy-it nuk ndryshoi gjë te Leicester-i që zhytet kështu në një krizë të thellë vetëm pak ditë përpara sfidës ndaj Sevillas në 1/8 -at e Championsit.

Nuk fal Chelsea që edhe pse vuajti u kualifikua në fazën tjetër të Fa Cup, pasi mposhti 0-2 në transfertë skuadrën e Championship Wolverhampton Wanderers. Vendasit që në ruandin e kaluar kishin nxjerrë jashtë Liverpoolin goditën shtyllën në pjesën e parë, por në fraksionin e dytë të lojës Wolverhampton u ndëshkua nga golat e Pedros dhe Diego Costës.

Manchester City në krahun tjetër edhe pse luajti më mirë e kishte mendjen te ndeshja ndaj Monacos në mesjavë dhe gaboi në transfertë përballë Huddersfield-it, që luan në Championship duke mos shkuar më shumë se një barazim pa gola. Guardiola la pushim disa lojtarë titullarë por edhe pse krijoi shumë volum loje City nuk e gjeti dot golin dhe do luajë një ndeshje shtesë tashmë për të tentuar kualifikimin në cerekfinale.