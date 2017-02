FA Cup, Tottenham e Manchester United në çerekfinale

Tottenham dhe Manchester United janë dy prej skuadrave të kualifikuara në çerekfinalet e FA Cup. Për “Djajtë e Kuq” ishte i zakonshmi Ibrahimovic ai që mendoi ti dhuronte skuadrës kualifikimin.

Me Mourinho-n që përdori rotacionin, Blackburn Rovers fshiu diferencën e dy kategorive më poshtë, madhe kaloi në avantazh me perlën e Graham.

Megjithatë Rashford riktheu ekuilibrin në rezultat, ndërsa goli i fitores së Manchester United erdhi pas kombinimit të dyshes së yjeve Pogba-Ibrahimovic, me suedezin që ishte sërish vendimtar pas suksesit në Europa League. Tashmë “Djajtë e Kuq” do të kenë përballë Chelsea-n.

Mes tetë më të mirave të FA Cup edhe Tottenhami, që fitoi 3-0 në fushën e Fulham me Harry Kane protagonist absolut. Ylli i sulmit zhbllokoi ndeshjen në të 16-ën, ndërsa dyfishoi shifrat kur kronometri tregonte 51 minuta lojë.

Me trajnerin Pochettino që e vlerësoi maksimalisht turneun, Harry Kane realizoi edhe golin e tretë në të 73-ën, me “Spurs” që në çerekfinale do të kenë përballë Millwall-in.