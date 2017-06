Favre qëndron te Nice, Dortmundi mendon për Van Bronckhorst

Duhet të ishte Lucien Favre zëvendësuesi i Thomas Tuchel në stolin e Borussias së Dortmundit por me Nice-n që nuk ka lejuar largimin e trajnerit zviceran, duke konfirmuar edhe zyrtarisht qëndrimin e tij edhe për sezonin e ardhshëm, drejtuesit e klubit verdhezi duhet të gjejnë një emër tjetër për ti besuar drejtimin e skuadrës. Jans Joachim Watzke dhe Michael Zorc po punonin prej kohësh për të bindur ish trajnerin e Gladbahut të rikthehej në Gjermani, por ky kalim nuk u realizua me sukses për shkak të rezistencës që bënë drejtuesit e Nice. Tashmë për të marrë drejtimin e Dormtundit ka dalë në skenë një tjetër emër.

Mediat franceze raportojnë se pasuesi i Thomas Tuchel në stolin e klubit nga Signal Iduna Park mund të jetë, Giovanni Van Bronckhorst. Ish futbollisti i përfaqësues holandeze fitoi Eredivisien me Feynoord-in, në sezonin që sapo u mbyll duke rikthyer skuadrën nga Roterdami te titulli kampion pas 18 vitesh. Van Bronckhorst është një opsion i mirë për Borussian por mbetet për tu parë se cila do të jetë zgjedhja e drejtuesve të klubit verdhezi. Ndërkohë drejtori sportiv Michael Zorc ka përgënjeshtruar zërat për një marrëveshje të Pierre Emerick Aubameyang me Paris Saint Germain duke shtuar se sulmuesi nga Gaboni nuk do të largohet nga Gjermania.