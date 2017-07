Federer-Nadal, finalja që të gjithë duan në Wimbledon

Në prag të nisjes së një prej turneve më të rëndësishëm të botë së tenisit, sic është Ëimbledon, të gjithë presin dhe duan vetëm një finale, atë mes Roger Federer dhe Rafael Nadal. Një përballje titanësh . Padronët absolut të tenisit modern, e kanë ndarë për gjysëm 6 mujorin e parë të vitit. Me zviceranin, Federer, në versionin part-time, duke qënë pjesë marrës vetëm në disa turne dhe me domiminim absolut në fushat me cimento si dhe duke regjistruar të 12 sukses në Grand Slam e Australisë. Nga ana tjetër spanjolli Nadal me triumfet e tij t në fushat me dhe të kuq, që u kurorëzua me fitimin e një turneu shumë të rëndësishëm, Roland Garros.

Tashmë është radha e fushave me bar, ku favorit shihet Roger Federer, sepse në të tilla terrene ai ndihet më komod, si në shtëpinë e tij. Suksesi në turneun e gjermanisë tregoi se pushimi i gjatë i ka ridhënë eneregji të mjaftueshme për të mposhtur cdo konkurent, por duhet patur kujdes, sepse Rafa ndihet shumë mirë fizikisht, për shkak të stërvitjeve me intensitet të lartë, me jo më pak se tre orë në ditë. Përgatitje e madhe fizike në mënyrë që spanjolli të thyhej atë që për të mund të konsiderohet si një mallkim prej shumë kohësh, ku detyrohet të dalë shumë shpejt nga gara. Objektivi për të është i qartë, të regjistrojë suksesin e tretë në barin londinez, për ti treguar të gjithve se ai nuk është vetëm mbreti i fushave me dhe të kuq. Tashmë të gjithë janë në pritje të një finaleje aq shumë të dëshiruar nw Wimbledon, mes Roger Federer dhe Rafael Nadal.