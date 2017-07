Federico Bernardeschi pranë Juventusit

Juventus shumë pranë transferimi të Federico Bernadeschi. Menaxheri i futbollistit ka pasur një takim me Drejtorin Sportiv të Fiorentinës, Pantelo Corvino, ku i ka komunikuar këtij të fundit dëshirën e klientit të tij, atë të refuzimit për të rinovuar kontratën deri me 2022 dhe pagën prej 2.7 milionë Eurosh në sezon. Në këtë pikë është Juventusi që është gati të ndërhyjë për të transferuar futbollistin në radhët e skuadrës.

Pritet që oferta e kampionëve të italisë të jetë 40 milionë Euro, plus bonuse. Shuma i afrohet kërkesës së klubit vjollcë që është 50 milionë Euro. Ndërsa për Bernadeschin është gati një kontratë 5-vjecarë. Dëshira e dyshes së bardhezinjve Marotta-Paratici është që akordi të arrihet brenda dy javëve të ardhshme, në mënyrë që sulmuesi të jetë në dispozicion të trajnerit Allegrit, gjatë fazës përgatitore që do të zhvillojë Juventusi, ShBA. Kampionët e Italisë po vazhdojnë bisedimet me Realin e Madrdit për Danilon. Me klubit italian dhe atij spanjoll kanë ende distancë përsa i përket akordit. Në raste së nuk arrihet braziliani, atëherë Zonja e Vjetër do të kërkojë në formën e huzimit mbrojtësin e Psg, Aurier.