Femra, Shqipëria U19 turne në Malin e Zi

Përfaqësuesja shqiptare e femrave për 19-vjeçare nuk njeh pushim. Skuadra e drejtuar nga trajneri Nevil Dede do të zhvillojë një turne 5-ditor në Malin e Zi. Në aktivitetin që starton më datë 18 Qershor, vajzat kuqezi do të kenë si kundershtare skuadrën e organizatorëve malazezë, Kroacinë dhe Bosnje Hercegovinën.

Të treja këto skuadra do të marrin pjesë me përfaqësueset e 15-vjeçareve, por duke qenë se Shqipëria ende nuk e ka krijuar Kombëtaren e kësaj moshe, do të marrë pjesë në turne me ekipin e të rejave, pas miratimit edhe nga organizatorët. Në ndeshjen e parë, më 19 Qershor, skuadra e drejtuar nga Nevil Dede do të luajë me Malin e Zi. Vetëm 24 orë më pas, vajzat kuqezi do të luajnë me Kroacinë, ndërsa ndeshja e fundit në program është ajo e 22 Qershorit ndaj Bosnje Hercegovinës.

Pjesëmarrja në turne do ti shërbejë trajnerit Dede që të njihet me gjendjen e lojtarëve, por edhe si përgatitje për të konsoliduar grupin përpara startit të kualifikueseve të Europianit 2019 në Zvicër. Përfaqësuesja e femrave për 19-vjeçare do të luajë në Grupin 4 kualifikues, ku si kundërshtarë do të ketë Spanjën, Ukrainën dhe Azerbajxhanin. Ndeshjet me sistem grumbullimi do të luhen në Shqipëri, nga data 25 deri më 31 Tetor.